接經長辭崇越所有職務 郭智輝：推動台灣經濟永續轉型
2024/4/16 13:54（4/16 14:16 更新）
（中央社記者吳家豪台北16日電）520財經內閣名單出爐，崇越集團董事長郭智輝將出任經濟部長。郭智輝透過崇越集團發布聲明表示，將以40年的產業經驗與人脈，推動台灣經濟永續轉型，更上層樓；同時，將依法辭任崇越集團相關事業的所有職務。
崇越集團告訴中央社記者，郭智輝
早已規劃接班，集團相關事業目前皆由專業經理人負責，對集團營運及業務不會有影響。郭智輝目前並未擔任崇越董事，名下持股已於4月10日全部轉讓。
郭智輝小檔案
- 生日：1953年2月7日
- 學歷：台北大學企業管理碩士、博士
- 經歷：崇越集團董事長、崇越科技公司董事長、台北大學商企管系兼任教授、中華民國棒球協會第11屆副理事長、中華民國企業經理人協進會27、28屆理事長、台灣管理學會第5、6屆理事長
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崇越集團旗下公司包括崇越科技、崇越石英製造廠、敏盛科技、信越光電、群越材料、台灣信越半導體等。其中，崇越科技為台灣半導體材料代理龍頭，也是台積電的重要供應商，目前崇越科技董事長為潘重良。
郭智輝在產業界人稱「斜槓經濟人」，涉足領域不僅半導體科技業，更橫跨生技、光電、綠能、環保、健康等領域，深諳企業管理與產業供應鏈、價值鏈，身價破百億，曾被評選為台灣百大CEO。
近年崇越集團跨足食品科技及健康樂活等領域，創辦「安永鮮物」健康超市，並打造半導體級「安永生技」彌陀加工廠，提供具產銷履歷的水產品及代工代凍服務，同時也積極培育甲組勁旅「安永鮮物棒球隊」。（編輯：潘羿菁）1130416
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