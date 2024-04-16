遭指替中國設晶圓廠 崇越：未涉及半導體絕無踰矩

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（中央社記者范正祥、吳家豪、葉素萍台北16日電）內定行政院長卓榮泰今天上午公布第3波內閣名單，包括內定經濟部長郭智輝。國民黨立委王鴻薇下午在臉書指稱，郭智輝「曾違反證交法被判緩刑」、「外媒爆協助華為設晶圓廠」。

對此，崇越公司指出，集團旗下環保工程事業蘇州崇越公司，於民國111年年初取得深圳市鵬芯微集成電路製造有限公司之廢水處理工程案。雙方僅就環保工程項目進行合作，未涉及半導體材料或設備之相關業務往來。公司所有投資與業務皆遵守國家政策與法令拓展營運項目，絕無踰矩。

崇越公司表示，依據公務人員任用法，郭智輝接任經濟部部長並無違反規定。

王鴻薇表示，總統當選人賴清德內閣人事，今天公布經濟部長就是前崇越集團董事長郭智輝，消息一出震驚四座，原因無他，眾所皆知郭智輝不但是違反證交法判緩刑，他的律師還是顧立雄，而且國際媒體彭博社也點名他在位時，崇越就是協助中國華為成立晶圓廠的台灣廠商。

她指出，根據相關判決資料，崇越涉嫌在94年底和新加坡外商協商出售晶圓廠案，收取款項約500萬美元後，不但沒有履約，還違反相關會計規定，該案最後郭智輝等人涉違反證交法，一審判決有罪宣告緩刑，上訴二審也判緩刑，而且沒有上訴，顯然罪證確鑿。

王鴻薇質疑，不只如此，去年10月彭博社就以斗大的標題寫著「彭博：台灣崇越漢唐等4科技公司協助華為設晶片廠」，新聞內容也說，深圳一家華為支持的公司所建造一座即將完工的大型建地裡，這群人中包含台灣晶片材料經銷商崇越科技股份有限公司。

王鴻薇質疑，賴清德內閣人事提出這種人事案，是識人不明，還是別有用心。

對此，崇越公司表示，集團近年積極跨國布局，包括在中國及東南亞等區域拓展海外事業，除半導體材料及設備外，業務範圍更擴及科技產業之廢水處理工程；公司所有投資與業務皆遵守國家政策與法令拓展營運項目，絕無踰矩。

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有關違反證交法部分，崇越公司則指出，起因為民國96年之商務糾紛，財報數字有出入，主動於民國96年4月23日重編95年1至3季財報；然因重編財報，涉及證券交易法相關規定，崇越科技秉持上市公司負責態度，主動更正，因此獲得從輕發落，被判緩刑。

另外，內定行政院發言人陳世凱今天向媒體表示，根據崇越公司對此多次說明，該公司旗下「蘇州崇越」僅為承包廢水處理工程業務，而非協助中國建立晶圓廠。另有關違法證交法一事，陳世凱表示，該案為2007年的商務糾紛涉及證券交易法相關規定，崇越科技已秉持上市公司負責態度主動更正。（編輯：楊凱翔）1130416