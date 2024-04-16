曾任獨董遭質疑 陳金德批藍委抹黑造謠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北16日電）國民黨立委王鴻薇等人日前質疑，前中油董事長陳金德目前是建商獨董，若轉任行政院工程會主委，恐是門神歸位。陳金德今天透過聲明說，若有不法之證，相關人士應立即舉證提報，而非屢次召開記者會抹黑造謠。

王鴻薇與桃園市議員凌濤日前舉行記者會，質疑陳金德是高雄隆大營建獨董，該公司過去只蓋過2間學校，卻能得標價值新台幣25億屏東縣前瞻建設棒球場，並說由「建商董事轉任工程會主委，這難道不是門神歸位嗎？」

內定行政院長卓榮泰今天舉行記者會，宣布520後第3波內閣人事，其中包含工程會主委由陳金德接任。

陳金德在記者會後透過聲明稿回應國民黨相關質疑，他說，屏東棒球場發包以公開招標方式進行，一切公開透明，倘有不法證據，國民黨人士應立即舉證提報，而非屢次召開記者會抹黑造謠，並質疑王鴻薇躲在言論免責的保護傘下無的放矢，踐踏立法委員的專業。

另針對凌濤指陳金德涉入桃園科技園區固體再生燃料發電廠爭議，陳金德表示，此案自桃市府同意申請時，他早已離開可寧衛能源1年，既然已離職，所有事務均未再經手、亦未參與，國民黨顛倒時序、胡亂拼湊桃園SRF（固體再生燃料）申請核准過程。

陳金德在聲明稿裡指出，他去年底就曾為桃園SRF案發出過聲明，指國民黨為拯救選情，未經任何查證，將時序、過程胡亂拼湊，蓄意抹黑真的大可不必，呼籲國民黨立即停止惡意、卑劣行為，否則，必要時將提告以捍衛名譽。

對於王鴻薇批評，陳金德代理宜蘭縣長時曾放寬農舍建造規定，且有農舍違建爭議。陳金德在聲明裡指出，當時是經傾聽廣大農民意見，並進行法令研析，依照農委會要求「不把農舍蓋在田中央」的原則，將農業生產區與農業生活區做農舍建造的申請核准整體考量，實非被扭曲的放寬農舍建造，而是維持農地完整性，卻屢遭惡意解讀。

關於違規農舍一事，陳金德說，違規農舍應視違規情形、優先次序進行取締與管理，當年他上任後，農地所有權早已移轉給前妻黃素琴名下，但裁罰對象可以選擇當時行為人或現在地主，因此第一張違規農舍罰單為展現公正，開罰自己新台幣6萬元，以身作則。

陳金德還表示，他也已主動捐出代理縣長任期內，所有薪資約250萬元給農業發展基金會，作為農地農用永續發展使用。

此外，陳金德曾因兼任2家營利事業負責人，遭到監察院彈劾。陳金德解釋，此疏漏並非蓄意以公職兼職營利而為之。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說，2013年至2016年在高雄任職期間，名下位於宜蘭的民宿及公司幾乎處於停業狀態，既未經營，也未獲取報酬，當時實因未熟悉相關規定，確有疏漏；自此時時自我要求，倘遇有錯誤發生必即時更正辦理，絕不再犯，造成民眾疑慮感到抱歉。

卓榮泰上午在記者會時曾說，過去陳金德確實被彈劾，但經過公務人員懲戒委員會決定是申誡處分，也是相關處分中最輕微一項，不影響其擔任公職權利，且陳金德未來將是政府一員，必定會依法結束在民間企業的參與與連結。（編輯：翟思嘉）1130416