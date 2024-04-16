建國啤酒廠案 國土署：專案小組討論研商合理方案

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（中央社記者陳俊華台北16日電）內政部都市計畫委員會今天審議建國啤酒廠都市計畫案，國土署表示，將彙整各界意見組成專案小組進行討論，也藉此增加雙方溝通管道，期待加速整合各界共識，研商具體合理方案。

媒體報導，台北市定古蹟「建國啤酒廠」6年前原計畫變更為文化園區，但後來變更為台北科技大學用地，民團質疑北科大稱用地不足，又將校舍租給汽車展示中心，此案可能「掛羊頭賣狗肉」，以增校舍用地為名、行商業用途之實。

國民黨立委王鴻薇上午與中山區朱園里里長李林耀、文史團體到國土署外抗議，王鴻薇指出，鄭文燦擔任行政院副院長後，就以一個人的意志接受北科大校友會遊說，推翻之前的規劃案，讓工會及當地居民非常憤怒，北科大是否有意願和能力維護古蹟令人存疑。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，內政部都市計畫委員會今天審議「變更台北市中山區都市計畫（配合台北啤酒工場保存與活化使用）工業區為大學用地及道路用地主要計畫案」。

國土署提到，包括立法委員、文資委員、台北啤酒工場產業工會、公民團體代表、台北科技大學校友、里長，以及其他關心人士等，都在會中表達各項建議，內容涵括校地發展必要性、文資保存與台酒啤酒文化活保存問題等。

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國土署強調，經過委員討論後，決議將彙整各界意見，組成專案小組進行討論，也藉此增加雙方溝通管道，期待加速整合各界共識，研商具體合理方案，也請教育部與台北科技大學積極回應文資保存及台酒產業發展議題，並補充校地未來發展具體內容，以提高本案的可行性。

國土署呼籲，召開相關會議時，都會提供各界充分發言表達時間，也期待多元不同意見的發言與表達能相互尊重，維護都市計畫審議客觀性，才能獲取共識。（編輯：張若瑤）1130416