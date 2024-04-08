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花蓮強震房屋倒塌 藍委籲進行老屋耐震診斷

2024/4/8 12:44
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（中央社記者王承中台北8日電）花蓮強震造成房屋倒塌，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天表示，全國屋齡50年以上的房子高達110萬戶。中央、地方政府應借鏡日本經驗，齊心動起來，拿出具體政策方法，針對全台老屋進行全面檢視及耐震診斷補強。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、副書記長王鴻薇、許宇甄、國民黨立委楊瓊瓔、羅廷瑋、黃仁等人，今天在立法院國民黨團記者室，召開「全台屋齡50年房屋破百萬戶，老屋更新不能等」記者會。

洪孟楷表示，台灣地震頻繁，針對老房子，應即刻進行總體檢。根據內政部統計，全國屋齡50年以上的房子高達110萬戶，其中前3名為台北市14.5萬戶、高雄市13.5萬戶、新北市12.5萬戶。

洪孟楷指出，另外，屋齡40年以上到50年的房子，以台北市、新北市最多，其中台北市有34%的房子屋齡在40年以上，達31萬多戶，而新北市則有25%的房子屋齡超過40年，有43萬多戶。

洪孟楷表示，政府應借鏡日本經驗，過去日本發生大地震，就針對高齡房屋進行耐震診斷及補強作業，現在中央政府、地方政府應齊心動起來，拿出具體政策方法，針對全台老屋，做一次徹底的全面檢視及耐震診斷，讓民眾住得安心，也維護民眾居住品質。

楊瓊瓔指出，台灣現在遭遇人老、屋老的雙老危機，全國屋齡30年以上的房子，達460萬戶，占比高達50%，而老舊建物的抗震能力不足，現在都更又牛步化，政府必須提出解決方案。建議政府做好防災、耐震的都更，老屋必須強制健檢，危樓必須強制拆除都更。

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王鴻薇表示，花蓮地震再次凸顯台灣房屋又老又舊，恐又不耐震的老問題。各縣市屋齡30年以上的房子非常多，全國屋齡50年的房舍破百萬棟，顯示都更、危老重建非常迫切。呼籲政府全面檢驗危老建築，並提供相關補助。

另外，洪孟楷等人也在記者會中，為花蓮地震罹難者默哀。洪孟楷表示，非常感謝在第一線的軍警消醫護、工務人員，不眠不休的持續搶救、搶修。這次震災，很不幸有13名民眾罹難，千餘名民眾受傷，希望用哀悼，表達對罹難民眾的哀痛，也為花蓮加油打氣。（編輯：蘇志宗）1130408

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