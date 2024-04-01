藍委指停權廠商仍續包工程 國防部允諾改進並管制

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（中央社記者游凱翔、吳書緯台北1日電）國民黨立委王鴻薇今天披露，因使用大陸原料而遭中科院停權的廠商，竟續包國防部工程。中科院長張忠誠今天證實，國防採購室主任趙亞平中將則指出，未來國防部將會落實管制。

國民黨立委王鴻薇上午召開「用大陸原料造飛彈被停權廠商，竟繼續包國防部工程」記者會。

王鴻薇表示，政府編列海空戰力提升特別預算，其中不少是用來國造飛彈，但日前發生廠商外購飛彈的原料是大陸製品而遭中科院解約、停權，但其廠商及同負責人的其他公司，卻仍能持續承攬國防部的標案，王鴻薇批評，「原來所謂解約，停權根本是玩的」。

王鴻薇說明，豐益國際聯合有限公司雖被中科院停權三年，但在同一地址的久鼎聯合有限公司及相同負責人的永冠應材有限公司，在民國111年9月進口大陸原料被查獲後，仍能繼續承攬國防部各單位的案子；豐益國際聯合有限公司在112年11月被列為不良廠商停權3年後，也持續承攬國防部的案子。

王鴻薇質疑，這種有國安疑慮的廠商還能持續承包國防部生意，是法規跟不上，還是廠商太狡猾，廠商狡兔三窟、換殼上市的行為，難道真的無法可管。

張忠誠上午於立法院外交及國防委員會接受國民黨立委徐巧芯質詢時承認，確實有這個情況，此為中科院110年採購案，當111年9月豐益國際交貨時，就發現原料來自中國，因此豐益國際停權3年。

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國防部國防採購室主任趙亞平中將指出，國防部有清查，久鼎聯合、永冠應材從去年到今年有10幾個案子在承包國防部案，豐益國際被中科院停權後還有承包國防部7案。

國防部長邱國正表示，不至於無法可管，管理方法可能有遺漏，「就是已經限制，怎麼會流進來」；趙亞平補充，因為豐益國際是被中科院停權，但中科院不適用政府採購法，會請中科院將採購廠商黑名單給予國防部，未來國防部會落實管制。（編輯：翟思嘉）1130401