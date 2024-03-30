藍委力挺邱國正留任 王鴻薇：勿讓小人達到目的

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（中央社記者劉冠廷台北30日電）國防部長邱國正因家人所涉事宜，向總統蔡英文口頭請辭，但已獲蔡總統慰留。對此，國民黨立委王鴻薇今天表示，不能讓暗箭傷人的小人能達到目的。國民黨立委許宇甄也說，邱國正應該堅守崗位，不要讓國安出現空窗期。

網路媒體「壹傳媒」28日報導指出，邱國正在國安局任職的兒子遭爆料疑涉性交易，更宣稱有性私密影像，但報導並未刊出相關影像。總統府發言人林聿禪29日表示，邱國正於28日晚間確實因家人所涉事宜為團隊帶來困擾，向蔡總統及團隊致歉並口頭請辭，但已獲蔡總統慰留。

王鴻薇今天受訪時表示，在520之前，特別是國防部的首長應該要穩定，不要輕易因為一些黑函、耳語、惡意攻擊而調動，免得讓國軍士氣遭到打擊，所以她支持邱國正至少留任到520。這件事也顯示出，民進黨內部有人急著想要讓邱國正下台，所以使出殺手鐧，利用邱國正的兒子來攻擊，所以不能讓這種行為得逞，讓這樣暗箭傷人的小人能夠達到目的。

王鴻薇說，支持邱國正應該繼續留任到520；有關於邱國正之子的事件，這樣的行為應該由成年人自己來負責，國安局該查就查，但千萬不要拿這件事來做政治鬥爭，因為國安防護不能因為有人想要搶位置，就用黑函、刻意媒體的放話，受到任何負面影響。

許宇甄說，邱國正向蔡總統口頭請辭，外傳跟在國安局任職的兒子疑涉召妓的醜聞有關，但她所得到的資訊，邱國正是另有其他案子擋人財路，有人不希望520後邱國正繼續擔任國防部長職務。

許宇甄表示，至於邱國正擋了誰的財路，尚在調查提供者的資料，目前不方便透露，但可以說明幾個問題，包括國防部採購軍事武器、處理國安事務極為複雜，國防部長需要正直、果敢的人擔任，一定會得罪人，以及相關標案都有特定人想要找關係拿下這些標案。

許宇甄指出，希望政府國安高層應即介入調查，若有違法情事，勿枉勿縱，立即移送法辦。邱國正應該堅守崗位，不要讓國安出現空窗期，至於邱國正留任與否，讓總統當選人賴清德好好決定。（編輯：蘇龍麒、郭無患）1130330