朱立倫、國民黨團各捐100萬元 協助花蓮賑災工作

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（中央社記者劉冠廷台北4日電）花蓮近海昨天上午發生規模7.2地震，國民黨立法院黨團今天宣布，將捐出新台幣100萬元，協助救災；國民黨主席朱立倫也表示，他代表國民黨捐款100萬元，協助花蓮賑災工作。

花蓮外海昨天上午發生芮氏規模7.2地震，是1999年921地震後最大規模。國民黨團今天透過新聞稿表示，3日的強震，看到花蓮地區受創嚴重，無論是房屋的倒塌、或是道路的中斷，花蓮地區未來將面臨一段重建期。

國民黨團指出，在台灣這塊土地上的所有鄉親，此刻感同身受、大家都是花蓮人，國民黨團宣布用實際行動為花蓮加油，也協助花蓮鄉親度過重建難關，因此決定捐出100萬元協助救災。

國民黨團書記長洪孟楷表示，這是國民黨團委員們自發性行動，每位委員身為民意代表，看到民眾在花蓮地區的新聞畫面，都非常的難過，希望透過拋磚引玉的行動，表達與花蓮鄉親站在一起的決心，也期盼讓更多企業注意到花蓮的地方需求。

朱立倫下午透過臉書表示，現在的花蓮需要協助，不管是救援、賑災與重建，讓大家一起做花蓮的後盾，給花蓮勇氣與信心，今天他代表國民黨捐款100萬元，協助花蓮賑災工作。

朱立倫說，災難後的救援與重建，是一段漫長艱辛的路程，不管是藍營各縣市、國民黨立院黨團，都會幫助花蓮共同面對，大家不分彼此、貢獻己力、相互擁抱、傳遞溫暖，讓花蓮所有的鄉親知道，孤單不會是選項，因為大家一直都在。

朱立倫也說，持續祈求花蓮平安、救援順利，期待花蓮重新找回那在山海之間壯闊與美麗，明天一定會比今天更好。（編輯：林克倫）1130404