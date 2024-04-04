花蓮地震 北加州台灣同鄉聯合會設捐款戶助台

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（中央社記者張欣瑜舊金山3日專電）花蓮發生規模7.2強震引發美國各界關注，北加州台灣同鄉聯合會今天起接受各界捐款，副會長陳文羿接受舊金山KRON4新聞台訪問，表示過去曾發生捐款先進入中國情形，這筆款項將直接捐給衛福部賑災專戶。

強震重創花蓮，北加州台灣同鄉聯合會表示，除了為傷亡者祈禱，期盼能為家屬盡一份心意，即日起接受全美各界捐款，整合後轉交台灣衛生福利部賑災專戶，社團為非營利組織，捐款可以抵稅，獲得灣區各界響應。

舊金山灣區各大電視台，ABC7、NBC Bay Area、CBS News Bay Area、KRON4關注花蓮強震，不只引用美聯社等外電消息及畫面，並採訪駐舊金山辦事處處長、台灣社團僑領，瞭解台灣地震最新災情，及捐款援助方式。

北加州台灣同鄉聯合會副會長陳文羿接受KRON4視訊訪問，表示過去曾有過地震捐款先進到中國再轉往台灣情況，希望能夠盡快讓捐款幫助受災民眾重建。

駐舊金山辦事處長賴銘琪、慈濟美國總會執行長曾慈慧接受ABC7訪問，賴銘琪代表台灣民眾對兩地友誼表達感謝，並表示台灣政府致力確保外國赴台旅客的安全和便利；曾慈慧特別表示，受災民眾心理健康問題需要被關切和照顧。

北加州台灣同鄉聯合會接受全美各界捐款至24日為止；慈濟北加州會所將在21日舉辦「居安思危」的災難準備會，為災民祈福。（編輯：張芷瑄）1130404