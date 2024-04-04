大馬對台灣地震表達慰問 國會議員盼堅強挺過考驗

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（中央社記者黃自強吉隆坡4日專電）台灣昨天遭遇25年來最強地震，馬來西亞媒體高度關注，大幅報導各地災情，馬來西亞外交部也發布聲明向地震受害戶及家人表達深切慰問。大馬國會議員希望台灣人堅強，挺過這次考驗。

花蓮外海3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，全台民眾都有感受明顯搖晃，花蓮地區出現多處災情，造成多人死傷、財產損失及電力供應中斷。

大馬外交部聲明表示，已透過馬來西亞友誼及貿易中心密切注意台灣發生的地震災情，目前尚未獲悉馬來西亞人受地震影響，馬來西亞友誼及貿易中心也與台灣政府協調，隨時獲取最新訊息。

大馬聲明中特別對地震受害戶及家人表達深切慰問之意。

聲明並希望在受影響災區的馬來西亞人，隨時保持警惕，留意台灣當地政府提供的最新訊息與措施。

台灣是大馬民眾熱門的旅遊目的地之一，這起地震災情受到大馬媒體高度關注。交通部觀光署駐吉隆坡辦事處主任周士弼指出，台灣對地震災情啟動災害應變機制，進行救災復原，目前已將地震影響降到最低，除花蓮地區因地震造成部分鐵公路受損，台灣主要的機場、港口、鐵路、高速鐵路，各大城市捷運等都正常營運。

他表示，台灣觀光的旅遊環境與設施都安全無虞，歡迎大馬旅客持續赴台灣旅遊。

對於台灣發生地震，曾留學台灣的馬來西亞國會議員黃書琪（Wong Shu Qi）今天告訴中央社記者，當年留學台灣時曾遭遇多次地震，由於大馬沒有地震，第一次碰到台灣地震時非常驚慌，後來感受地震的次數多了，並有同學安撫交流如何因應地震的危機處理，她對地震的感受就沒有那麼強烈。

不過，黃書琪指出，當年留學時碰到的地震規模沒有像昨天台灣發生的這麼大，因此，她也對地震受害戶及家人表達深切慰問，希望「台灣人堅強，共同努力挺過這次考驗。」（編輯：陳慧萍）1130404