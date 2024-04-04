花蓮地震 廣達、富邦金各捐5000萬元賑災

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（中央社記者張建中、謝方娪台北4日電）花蓮近海4月3日發生規模7.2地震，造成嚴重傷亡，企業不斷伸出援手捐款賑災，廣達和富邦金各捐款新台幣5000萬元、網銀國際捐款2000萬元、東和鋼鐵捐1000萬元、2大超商統一超和全家協助相關募款作業。

廣達今天宣布，針對4月3日台灣發生強烈地震，捐款5000萬元響應救災，以實際行動協助災區重建，期盼受災民眾早日走出傷痛，重建家園。

富邦金董事長蔡明興透過新聞稿指出，這次花蓮地震為921大地震後最強地震，造成民眾生命財產重大損失，富邦金決議捐款5000萬元援助賑災。

富邦人壽表示，為協助保戶安度難關，將提供保戶傷亡慰問金，針對傷亡保戶給予身故10萬元、加護病房住院5萬元、一般住院1萬元慰問金。富邦產險則在3日派員趕赴花蓮地震現場向保戶表達關懷，並對其中符合條件的受災戶完成臨時住宿費用20萬元理賠等。

台北富邦銀行則為受災戶提供「重大災害既有貸款本金展延措施」，房貸本金最長展延2年、信貸本金最長展延6個月，免作業手續費；並提供「重大災害受災戶復健專案」，房貸額度最高200萬元，最長20年、信貸額度最高50萬，最長5年，免申貸費用，以協助受災戶重建家園。

網銀國際集團宣布捐贈2000萬元至政府指定專戶，投入花蓮震災救災及幫助災民重建。東和鋼鐵和被動元件廠國巨分別決定捐贈1000萬及600萬元，亞洲藏壽司將捐贈200萬元，協助救災及重建。跨國電商業者Coupang酷澎也將提供200萬元的捐贈金或物資。

全家便利商店與台灣世界展望會合作，預計4月4日晚間6時起，啟動會員APP手機捐款「花蓮強震救援計畫」代收善款，提供民眾便利捐款管道，預計善款目標達到500萬元即結束募款。

日本全家便利商店計劃在日本全國約1萬6300間門市，於4月5日至4月18日進行為期2週的現金募款，善款將捐贈給台灣受災地區的地方政府。

統一超商也決定支持世界展望會「花蓮強震救援計畫」，自4月4日至4月15日提供OPENPOINT APP線上捐款管道，募集各界善心，齊心送愛進花蓮。

統一超商還由花蓮地區當地門市與統昶行銷物流協力，共同將臉盆、毛巾、瓶裝水等生活物資送至7個臨時避難收容處，同時配合花蓮縣政府社會處將物資送至定點，幫助受困秀林山區的民眾；並協助中華基督教救助協會將能量飲、蘇打餅乾等送至中華國小活動中心。

電信三雄啟動關懷專案，協助災民安置與災後重建。其中，中華電信動員各營運處救災，並宣布開放花蓮美崙及花蓮松園會館共50間房間，安置花蓮地區受災戶，全力配合政府救災工作。

台灣大哥大關懷用戶，4日起，花蓮地區myfone門市皆提供免費充電服務，針對戶籍或帳單地址在花蓮的用戶，提供暫緩帳單催收、延繳作業、8日起至4月30日，花蓮地區6家門市提供免費換補卡服務。

遠傳表示，於花蓮6間門市、中華國小學生活動中心設置「關懷服務站」，不限遠傳用戶，均可免費充電、撥打緊急電話；借用行動電源、備用手機、傳輸線等通訊設備，並提供災區用戶免費換、補卡、免排隊優先辦理業務等服務。（編輯：翟思嘉）1130404