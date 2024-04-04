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花蓮強震 加拿大總理：已聯繫台灣並做好援助準備

2024/4/4 12:46
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（中央社蒙特婁3日綜合外電報導）針對花蓮發生7.2強震，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示加國政府已做好提供援助的準備，並已與台灣官方聯繫。

花蓮外海3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，全台皆能感受明顯搖晃，花蓮地區出現多處災情。

根據駐加拿大台北經濟文化代表處在社群網站臉書（Facebook）轉發的影片，杜魯道在記者會上說：「我們一早醒來聽聞令人震驚的台灣強震消息，加拿大已準備好提供援助，並已聯繫台灣官員。」

他並表示，加方將確保受到影響的加拿大公民能獲得所需的支持。

駐加拿大台北經濟文化代表處在貼文中說，杜魯道這番誠摯發言「令我們感動」，並感謝加拿大民眾對台灣的善念，說台灣「將在重建和恢復過程中保持韌性」。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1130404

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