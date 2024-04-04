花蓮地震YOSHIKI捐1000萬日圓 日本全家4/5起為台灣募款賑災

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（中央社東京4日綜合外電報導）花蓮地震引發日本各界關注，日本全家便利商店宣布明天起開始募款賑災；搖滾天團X JAPAN團長YOSHIKI今天表示已捐1000萬日圓（約新台幣215萬元）給中華民國紅十字會幫助災民。

YOSHIKI今天在社群平台X用日文與英文發文表示：「曾經在台灣舉辦過幾次演唱會，我一想到歌迷及災民的心境就感到心痛。今天已透過自身營運的美國非營利組織捐款1000萬日圓給台灣的紅十字會，希望幫助台灣地震的災民。」

他也說，由衷慰問受災民眾，並祈禱災民能盡快重拾安穩生活。YOSHIKI在發文最後附上中華民國紅十字會官網的捐款頁面連結。

此外，日本連鎖便利商店全家今天發布聲明表示：「向在台灣東部發生的地震中受災的所有人，表示最深切的哀悼與慰問。」

日本全家與日本國內地區加盟公司，將在全日本約1萬6300家全家便利商店設置捐款箱募款。期間從4月5日到18日，為期2週。善款將捐贈給受災地區的政府等單位。（譯者：楊惟敬/核稿：黃名璽）1130404