花蓮7.2地震 大量日本網友為台灣祈禱盼報答311恩情

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（中央社東京3日綜合外電報導）花蓮今天上午發生強震後，「台灣」在日本雅虎新聞的留言趨勢排名第一，多數網友除留言為台灣民眾加油祈禱外，也提到要報答台灣過去總是在日本發生地震時出錢出力的恩情。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

日本網友在花蓮地震後湧入大量留言，有人說台灣在日本今年元旦能登半島地震時的第一時間就對日本伸出援手，還有網友再度提到台灣在日本311大地震時慷慨捐款，「真的非常感謝台灣，這次地震如果有日本幫得上忙的地方，也望能盡可能提供支援」。

有網友說，祈禱台灣民眾都能平安，過去每次日本發生重大災害時，台灣總是立即伸出援手，「回報恩情是身為人應該做的事」。

還有網友說，對於總是提供日本協助的台灣，希望日本政府立即提供協助；另一名網友說：「我最喜歡台灣了，如果便利商店有募款箱就去捐款。」

日本氣象廳在花蓮地震後一度針對日本沖繩本島、宮古島及八重山地區發布「海嘯注意報」等，並在台北時間上午11時解除所有警報。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1130403