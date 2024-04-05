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花蓮地震避難所引日本網友關注 帳篷設計保有災民隱私

2024/4/5 15:17（4/5 16:34 更新）
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慈濟基金會指出，花蓮強震後，慈濟在中華國小活動中心避難所架設的「福慧隔屏」是封閉式可掀拉進入的深藍色帳篷，其設計發想緣起於2018年花蓮地震，當時災民起居毫無隱私，也讓慈濟決定設計有隱私空間的安置設施。（慈濟基金會提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年4月5日
慈濟基金會指出，花蓮強震後，慈濟在中華國小活動中心避難所架設的「福慧隔屏」是封閉式可掀拉進入的深藍色帳篷，其設計發想緣起於2018年花蓮地震，當時災民起居毫無隱私，也讓慈濟決定設計有隱私空間的安置設施。（慈濟基金會提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年4月5日
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（中央社記者吳欣紜台北5日電）花蓮地震引發國際關注，其中一款藍色避難所帳篷讓日本網友佩服不已。慈濟基金會今天表示，引起討論的「淨斯福慧隔屏」源自於2018年花蓮地震救災經驗，能讓安置的民眾有隱私。

花蓮外海3日發生規模7.2強震，強震後災民安置與善後讓各界關注，一款藍色避難所帳篷更引起日本網友注意，「台灣の避難所」關鍵字衝上日本網路熱搜，而藍色避難所其實是出於慈濟之手。

慈濟基金會今天發布新聞稿指出，慈濟在花蓮中華國小活動中心避難所架設的福慧隔屏是封閉式可掀拉進入的深藍色帳篷，部分區間更隔為女性寢區、特別照護寢區，可依個別需求選擇以家庭單位入住，或分別入住，裡面也安設福慧床，提供居民躺臥休息。

慈濟說，會有這樣的避難所，緣起於2018年花蓮地震，當時慈濟基金會在政府開設的2個災民收容安置中心設置服務中心，並提供福慧床供災民與搜救人員睡眠與休息使用，卻發現被安置的民眾全家大小男女，都在毫無遮隱的開放空間起居，連睡覺都被看到，毫無隱私可言。

慈濟表示，那次地震災民安置期結束後，慈濟經過討論，決定設計一款讓被安置民眾有隱私空間的安置設施，因此透過與靜思人文合作，研發「淨斯福慧環保隔屏」，提升災民在收容安置時的隱私。

慈濟指出，「淨斯福慧環保隔屏」於2019年完成研發，除做空間區隔外，材質為回收塑料，並具有阻燃效果，並在2020年採購於全台配置，納入慈濟賑災物資管理，能讓被安置的民眾有隱私空間。（編輯：管中維）1130405

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