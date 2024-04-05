衛福部花蓮強震專案募款 一天內湧入逾3000萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北5日電）為馳援花蓮災區，截至昨天晚間23時59分，衛福部援助專案捐款已湧入新台幣3293萬元，多數透過LINE Pay捐贈；此外，財金公司除了捐款300萬元助花蓮，也公告捐款免收跨行交易手續費，讓善款全用在幫助災區。

衛福部昨天公布由賑災基金會開辦的0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期一個月，讓民眾能透過匯款、集資平台、LinePay等3大管道捐款，其中集資平台、LinePay在昨天晚間7時開放，而捐款收據將於勸募期滿後統一由賑災基金會提供。

賑災基金會今天透過新聞稿指出，截至4日晚間11時59分，收到愛心款項合計3293萬元，其中匯款至土地銀行帳戶共645萬4986元；挖貝集資平台專案為489萬0153元，LINE Pay愛心捐款2158萬3209元。

賑災基金會說，感謝行政院迅速協調財政部及財金資訊股份有限公司決議免收跨行交易手續費，LINE Pay也在最短時間內協調中國信託商業銀行、聯邦銀行、富邦銀行及台新銀行吸收手續費，讓每一分善款都用在災區災民身上。

此外，賑災基金會指出，財金公司4日宣布捐款300萬元，盼協助災民度過難關，同時也表示，此次0403震災捐款皆免收跨行交易手續費，凡經由金融資訊系統各項跨行服務，包含匯款、ATM轉帳等方式以新台幣捐款至政府機關公告的震災捐款專戶者，一律免收跨行交易手續費；若有部分金融機構先扣收手續費者，將自動於交易日次月底返還。

賑災基金會也說，因線上平台須於勸募期間結束前保留金流作業時間，將提前關帳，挖貝集資平台收款僅到113年4月30日，LINE Pay收款至5月2日，民眾如欲利用上述2種平台捐款，須注意捐款截止日。（編輯：楊凱翔）1130405