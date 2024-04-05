衛福部花蓮賑災專戶 海外捐款地址增行政區等資訊

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（中央社記者沈佩瑤台北5日電）花蓮強震重創，截至昨天深夜11時59分，衛福部勸募專戶首日已湧入約3293萬元善款。衛福部提醒，海外捐款資訊地址部分新增行政區、R.O.C等，另外線上平台將提前關帳，欲捐款者注意。

衛生福利部昨天下午1時許公布0403花蓮震災捐款帳號勸募專戶，募款期間為4月4日起至5月3日止，為期1個月，民眾可透過匯款、集資平台、LinePay等3大管道捐款。

協助勸募的財團法人賑災基金會今天上午10時公布首日募款進度摘要，至4月4日11時59分，收到愛心款項合計新台幣3292萬8348元，包括土地銀行帳戶645萬4986元、挖貝集資平台專案489萬153元、LINE Pay愛心捐款2158萬3209元。

賑災基金會提醒，募款期間為4月4日至5月3日止，但線上平台須於勸募期間結束前保留金流作業時間，將提前關帳，分別為挖貝4月30日、LINE Pay為5月2日；捐款收據將於勸募期滿後統一由賑災基金會提供。

民眾可利用以下管道進行捐款：匯款匯款戶名：財團法人賑災基金會銀行名稱：土地銀行長春分行（005）銀行帳號：102-005-19895-7

若海外人士有捐款意願，外匯相關資訊如下，地址部分新增行政區：

1.SWIFT CODE：「LBOTTWTP102」。

2.NAME：「Taiwan Foundation for Disaster Relief

3.Account NO.：「102-005-19895-7」

4.BANK NAME：「LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH」。

5.ADDRESS：「No. 156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459, Taiwan（R.O.C.）」。

線上捐款平台4月4日晚間7時開放，皆免相關手續費，捐款全額用於本次賑助事宜。

集資平台https://wabay.tw/projects/0403twhl_earthquake?locale=zh-TW，可選用線上信用卡捐款或取得超商付款等多元支付管道，如使用超商付款時，將另行支付給超商代收手續費新台幣30元。

LinePay進入LINE Pay主頁後選擇「愛心捐款」平台，即可點選「0403 花蓮震災募款專案」進行捐款，用戶可選擇以綁定之銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款。

民眾若有相關疑問，可於4月6日上午7時後撥打電話洽詢，代表號：（02）7751-6306。亦可洽衛福部1957免付費福利諮詢專線詢問。

根據賑災基金會官網，其為衛福部轄下的公設財團法人，長期以賑濟災民為主要業務，於莫拉克風災、高雄美濃地震、八仙塵燃等重大災害中，陪伴社會撫平傷痛，協助災民度過難關。（編輯：陳政偉）1130405