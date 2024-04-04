花蓮地震屋損路坍 陳建仁：中央撥款3億協助重建

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（中央社記者盧太城、李卉婷花蓮縣4日電）花蓮強震造成屋損及道路坍塌，行政院長陳建仁今天視察並表示，中央撥款新台幣3億元協助重建、並畫災區及成立捐款帳戶。

陳建仁今天到花蓮縣災害應變中心聽取災情說明並指出，花蓮發生地震後造成9死、186傷，目前仍有93名受困、52名失聯，278名安置，希望今天可以找到所有受困及失聯者好好安置。

陳建仁表示，撥款3億元給花蓮縣政府，可以緊急使用，昨天已經公告花蓮縣為震災災區範圍，後續災區居民可以領取救助金、慰問金及臨時工作津貼，並免所得稅，也會從優、從速、從簡原則幫忙花蓮縣民盡速啟動作業，衛福部已經設立捐款專戶。

民生部分，陳建仁提及，希望明天可以恢復供水，而停電部分，則只要交通能夠到達地方，盼台電要盡快搶修完成。

另外，交通部分，陳建仁說，台鐵已經恢復雙向公車，早上加開加班車次，讓民眾盡早返鄉，也安排輪船運送汽車，而蘇花改崇德段發生土石崩落需要一段時間修復，目前由公路局找到道路先讓小型車通行。

陳建仁呼籲，地震造成不少建築毀損及省道公路系統坍方，第一時間進行搶修工作，但根據氣象報告，週末會有鋒面通過，要預防土石崩坍及土石流風險，全力協助讓影響降到最低。（編輯：黃世雅）1130404