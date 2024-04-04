花蓮強震已9死1050傷 積極救援九曲洞受困者

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）花蓮地震後逾24小時，中央災害應變中心截至今天上午10時10分統計災況為9死、1050傷、101受困和46失聯。花蓮九曲洞受困遊客和部分晶英酒店員工身影已被無人機拍攝到，正積極救援。

中央災害應變中心上午舉行第4次工作會報暨情資研判會議，消防署指出，花蓮地震共出動42車、220人次、12隻搜救犬馳援，統計至上午10時10分為止，共造成全國2471件災情，共計9死、1050傷、101受困和46失聯。

其中，上午7時16分花蓮縣和仁礦區中和礦場已使用直升機吊掛救出6人。

目前受困情形，包括晶英酒店員工5人和遊客24人困在九曲洞、和平礦場64人、天祥青年活動中心1人、台8線170K處1人、東華大學約6人。

失聯方面，中和礦場1人、晶英酒店員工42人、小錐麓步道1人、慈恩站東葦公司2人。

交通部表示，目前災情路段仍有7處，為宜蘭縣、花蓮縣的台9線、台9丁線和台11線等路段。公路人車受困部分，台8線東段部分昨晚已搶通至布洛灣路段，今天上午10時可搶通至九曲洞路段、下午2時將搶通至天祥段。

另外，西段141.1K~142.2K慈恩路段預計於4日晚間8時搶通，148.3K預計6日下午6時搶通。台鐵方面，災損狀況均已修復完畢，今天全線正常發車行駛。

同時已啟動協助東部疏運，航空今天增開6架次，包括台北-花蓮2架次、高雄-花蓮2架次及台中-花蓮2架次。

經濟部表示，全國曾停電戶數為37萬2947戶，已修復37萬2610戶，現仍有花蓮縣337戶停電，待道路搶通後立即派員搶修；供水方面，全國曾停水戶數為16萬1887戶，已修復11萬2327戶，現仍有花蓮縣9914戶停水、宜蘭縣壓降3萬9646戶，都預計今天深夜12時前修復，並調度水車供民眾使用。

另外，天然氣方面，全國曾停氣394戶、已修復63戶，現仍有331戶停氣；通訊基地台故障共80處，已修復30處，通傳會告知5日前將陸續修復。

農業部說，本週適逢清明連假，台北、三重等果菜批發市場今、明2天休市，但花東地區蔬果共同運銷昨天和今天並無集貨運輸，對蔬果供需暫無影響。

針對花蓮縣萬里溪上游新生堰塞湖部分，農業部說明，經緊急評估其目前應已穩定溢流，應不致對下游聚落造成立即危險，今天上午7時30分已發布緊急通報進行河道管制，並通知村民暫勿進入溪床活動。

指揮官、內政部長林右昌會後接受媒體聯訪時表示，受困者部分都有接觸到，安全無虞，另接獲花蓮縣布洛灣約有上百人撤退此處並已接觸到，目前待確認相關身分，公路局也已推進至九曲洞附近，雖未能通聯上，但已透過無人機拍攝到受困民眾影像，希望通訊車輛能持續挺進以傳遞相關資訊，讓救援任務盡快有所突破。（編輯：李錫璋）1130404