更多編輯台推薦新聞：
一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？
生活

一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？

蘇花下清水橋震後毀損 日治舊橋荒廢逾50年改建重啟助疏運
地方

蘇花下清水橋震後毀損 日治舊橋荒廢逾50年改建重啟助疏運

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念
文化

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念

花蓮地震捐款 衛福部專戶即日起開放3管道
生活

花蓮地震捐款 衛福部專戶即日起開放3管道

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
403花蓮地震
花蓮災情
新聞專題
花蓮災情1/66
首頁 / 生活

失聯新加坡夫妻確認砂卡礑下車 林右昌：全力搜索

2024/4/7 13:16（4/7 14:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北7日電）中央災害應變中心指揮官林右昌表示，調閱觀光巴士車內監視影像，確認失聯的新加坡持澳洲護照夫妻是3日上午7時許在砂卡礑下車，離地震發生時間約40分鐘，將全力搜索。

中央災害應變中心今天發布新聞資料指出，目前仍失聯新加坡持澳洲護照的夫妻，因搜救隊這幾天從花蓮九曲洞到天祥周邊區域徹底搜查，依舊無2人任何資訊，搜救員研判可能在中途也就是砂卡礑下車。

中央災害應變中心表示，經搜救人員今天上午查看台灣好行巴士的車內影像，確認新加坡夫妻是在3日上午7時20分左右在砂卡礑下車，因2人下車距地震發生時間約有40分鐘，搜救員正估算可能步行範圍。

中央災害應變中心指揮官、內政部長林右昌指示，已通知太魯閣前進指揮所的消防署特搜隊、花蓮縣消防局及土耳其無人機搜救隊納入編組，沿新加坡夫妻可能步行範圍全力展開搜索。（編輯：張銘坤）1130407

#中央災害應變中心
#花蓮地震
#新加坡
#林右昌
延伸閱讀
土耳其搜救隊加入救災 失聯新加坡夫婦砂卡礑下車花蓮強震新加坡夫妻失聯 雙親年邁家屬暫緩赴台花蓮地震13死6失聯逾千傷 太魯閣避難登山隊持續下山

花蓮災情
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮2次大地震民族里都有大樓倒 里長：萌生韌性【獨家】
172.30.142.42