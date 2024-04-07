失聯新加坡夫妻確認砂卡礑下車 林右昌：全力搜索

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（中央社記者劉建邦台北7日電）中央災害應變中心指揮官林右昌表示，調閱觀光巴士車內監視影像，確認失聯的新加坡持澳洲護照夫妻是3日上午7時許在砂卡礑下車，離地震發生時間約40分鐘，將全力搜索。

中央災害應變中心今天發布新聞資料指出，目前仍失聯新加坡持澳洲護照的夫妻，因搜救隊這幾天從花蓮九曲洞到天祥周邊區域徹底搜查，依舊無2人任何資訊，搜救員研判可能在中途也就是砂卡礑下車。

中央災害應變中心表示，經搜救人員今天上午查看台灣好行巴士的車內影像，確認新加坡夫妻是在3日上午7時20分左右在砂卡礑下車，因2人下車距地震發生時間約有40分鐘，搜救員正估算可能步行範圍。

中央災害應變中心指揮官、內政部長林右昌指示，已通知太魯閣前進指揮所的消防署特搜隊、花蓮縣消防局及土耳其無人機搜救隊納入編組，沿新加坡夫妻可能步行範圍全力展開搜索。（編輯：張銘坤）1130407