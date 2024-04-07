中橫便道搶通每日2班次放行 視路況檢討管制

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（中央社記者蘇木春台中7日電）花蓮地震影響，中橫便道多處落石而全線封閉。公路局今天表示，經谷關工務段連日搶通，今天起1天將開放2班次通行，但考量地質與天候因素，每天將再視邊坡狀況滾動檢討管制機制。

花蓮強震造成台中市和平區台8線臨37便道（中橫便道）交通阻斷，3日往梨山方向有12輛車、共21人受困，在公路局中區養護工程分局谷關工務段協助下，所有受困人員均已脫困，但因中橫便道6K+800至23K受損嚴重，因此全線封閉。

中區養護工程分局今天發布新聞稿表示，谷關工務段趁鋒面來臨之前日夜趕工，共計出動9部重、輕機具加班全力搶通，昨天晚間完成初步道路清除作業，機具並安全離開便道。

中區分局指出，谷關段於今天白天再加強路面、邊坡巡檢及擺放交通維持設施後，預計在下午2時、4時30分開放2班次通行，但因19.7K路段清開後發現路基受損，故初期僅供小車通行，後續工務段將持續加固直至恢復道路。

中區分局表示，考量震後餘震不斷，沿線仍常有落石，且清晨邊坡岩面熱脹冷縮，極易無預警落石必須沿線清除，工務段為謹慎顧及居民通行安全，開放初期每天朝巡邊坡及路面安全，因此至21日前僅開放中午12時及下午4時30分等2班次，且依據雨量值及路況管理是否開放，22日後再視邊坡狀況滾動檢討管制機制。

公路局呼籲，地震後山區道路易發生坍方落石，且依氣象局情資研判，未來幾天有大雨發生機率，路況難以掌握，如非必要避免進入山區道路，行駛山區道路應事先作好行程規劃，並隨時注意公路兩側設立公路資訊看板提供的最新交通管制、防災資訊，或上公路總局智慧化省道即時交通資訊網查詢。（編輯：謝雅竹）1130407