花蓮地震太魯閣白楊步道坍方 「希臘英雄」聯手保七救出12人[影]

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（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）花蓮地震，太魯閣園區內落石坍方嚴重，希臘籍遊客Dimitris Belbas在白楊步道先是英勇帶出受困7人，再急忙報警一起把2大3小一家5口救出，在這次救災中傳為佳話。

參與救援的保七第九大隊今天接受媒體聯訪證實此事，3日地震發生當下，白楊步道1.7公里處大崩塌，有12名遊客因土石坍方受困，其中1名希臘籍遊客帶出受困7名大人後，急忙跑到派出所報警，表示步道內仍有一家人5口受困待援。

「希臘英雄」救難故事，昨天在受困天祥災民陸續撤出後傳開來，希臘籍男子Dimitris Belbas今天已搭乘救援接駁車輛，由中橫公路台8線往埔里方向離開，保七總隊第九大隊今天發布當時救援影像，過程驚險。

影片中可見外籍男子先帶領7名大人攀過高聳土石堆，再向保七員警求援，聯手回到現場結繩架梯，救出餘下受困2大3小、一家5口，保住12名老少遊客安全。

據了解，Dimitris Belbas是前駐紐西蘭大使蔡爾晃的女婿，地震當下和家人到白楊步道旅遊，不料遇上地牛翻身，有救難經驗的他挺身而出，英勇幫助其他人脫困。（編輯：陳仁華）1130407