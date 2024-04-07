土耳其無人機隊助險峻環境搜救 大型機具沿河床挺進

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（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）花蓮地震後第5天，特搜隊持續搜尋失聯6人及被巨石壓住的2名死者，土耳其空拍團隊加入完成3D地形影像，有助險峻環境中的搜救；地面部隊則是大型機具沿河床挺進。

太魯閣砂卡礑步道疑似還有游家3口（游家2大3小， 5日發現初步認出罹難的父親和大女兒，還有3人失聯），以及澳籍新加坡夫妻，共5人仍待搜尋。

花蓮縣消防局特搜隊長簡弘丞說明，依時間和腳程推算，澳籍新加坡夫妻可能在砂卡礑步道1.5K處的五間屋，而游家5口約在砂卡礑步道0.5K處，這是搜尋熱區；大型機具今天2部進入，沿河床開闢一條行進路線，在巨石林立中挺進200公尺，遇到深潭，採挖土造路，方便後續機具進去。

簡弘丞說，今天在砂卡礑進行空拍任務時，就在砂卡礑大橋上遇到1顆滾落巨石，由於仍有餘震，隨時有土石崩落下來，對於搜救人員安全的確造成滿大挑戰；同時也在上方發現1個堰塞湖，都是作為搜救路線的重要參考。

內政部消防署特種搜救隊長陳義豐接受媒體聯訪表示，土耳其搜救隊這次到台灣，主要是有感於去年2月土耳其大地震，台灣最棒的搜救隊伍以包機方式去協助土耳其救災，也獲得國際肯定；此次花蓮大地震，土耳其第一時間就表達願意來台灣協助救災，包括搜救隊伍與無人機隊，非常重視與土耳其之間建立的合作關係。

至於今天任務，除砂卡礑搜救持續進行，另外就是做台8線、太魯閣複雜地形地貌的取像，幫助後續在救災上應變。

台土無人機聯合團隊今天共進行3次飛行任務，因砂卡礑災區環境險峻，峽谷地形、訊號及瞬間側風等因素，仍成功完成2次取像任務；無人機飛行航高距地面最高約170公尺，台8線、太魯閣則飛400公尺高度。

消防署特種搜救隊秘書許郁文指出，這次很難得有遠方朋友、土耳其無人機飛行專家，他們飛越超過8千公里，來到台灣協助花蓮地震救援，對他們表達感謝。

許郁文指出，目前台灣搜救隊在無人機運作算是啟蒙階段，透過這次機會，在花蓮任務結束後，會再邀請土耳其無人機專家到內政部消防署訓練中心，與台灣特搜隊無人機團隊進行經驗交流，以提升無人機運用在救災上的協助。（編輯：陳仁華）1130407