搜救犬Roger砂卡礑步道尋獲罹難者 太活潑不適合緝毒轉職立功[影]

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（中央社記者張已亷高雄7日電）高市搜救犬羅傑6日立功，牠在砂卡礑步道尋獲罹難21歲胡姓女子；高雄特搜中隊搜救犬隊小隊長陳志三表示，羅傑出生緝毒中心，因活潑好動轉任搜救犬，牠天資聰穎在全國高級搜救犬考試獲榜首。

陳志三指出，羅傑（Roger）今年8歲，目前服役5年，品種為拉布拉多犬，通過國際「IRO」高級瓦礫搜索認證，為「一線三星」隊員階級，此次搜救任務由領犬員李信宏帶領出勤。

陳志三表示，羅傑2018年投入花蓮雲門翠堤大樓搜救，「是牠的處女秀」，接續自2020年至2024年於高雄市內多處山區搜救，加上此次花蓮災區，羅傑總計有7次搜救經驗。

羅傑於台中市后里區海關緝毒犬培訓中心出生，牠天生愛吃、愛玩、活潑好動、自主性強又親人，雖不符合緝毒犬「一個口令一個動作」的要求，但卻十分契合搜救犬特質。

領犬員6日帶著搜救犬羅傑受訪。（圖取自facebook.com/chenchimai）

陳志三表示，搜救犬有6成以上品種都是拉布拉多犬，其餘還有德國牧羊犬、比利時牧羊犬、傑克羅素梗犬等，而高雄搜救犬隊目前總共有11隻搜救犬，有6隻通過國際IRO高級認證、2隻中級認證、還有3隻小狗仍在培訓中，是全台縣市搜救犬通過考試率及搜救量能最高的縣市。

陳志三說，考量羅傑年紀偏大，會視牠的身體狀況調整勤務，有可能退到二線就待命位置，另外依「動物保護法」、「高雄市政府消防局退役搜救犬認養原則」等相關規定，政府執勤犬到9歲就一定要退休，人員會幫狗狗找認養家庭，「有嚴格評分機制，高樓、華廈都不行，評分後獲得資格才可以領養」。（編輯：謝雅竹）1130407