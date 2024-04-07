搜救犬Roger砂卡礑步道尋獲罹難者 太活潑不適合緝毒轉職立功[影]
2024/4/7 16:20（4/7 16:46 更新）
（中央社記者張已亷高雄7日電）高市搜救犬羅傑6日立功，牠在砂卡礑步道尋獲罹難21歲胡姓女子；高雄特搜中隊搜救犬隊小隊長陳志三表示，羅傑出生緝毒中心，因活潑好動轉任搜救犬，牠天資聰穎在全國高級搜救犬考試獲榜首。
陳志三指出，羅傑（Roger）今年8歲，目前服役5年，品種為拉布拉多犬，通過國際「IRO」高級瓦礫搜索認證，為「一線三星」隊員階級，此次搜救任務由領犬員李信宏帶領出勤。
陳志三表示，羅傑2018年投入花蓮雲門翠堤大樓搜救，「是牠的處女秀」，接續自2020年至2024年於高雄市內多處山區搜救，加上此次花蓮災區，羅傑總計有7次搜救經驗。
羅傑於台中市后里區海關緝毒犬培訓中心出生，牠天生愛吃、愛玩、活潑好動、自主性強又親人，雖不符合緝毒犬「一個口令一個動作」的要求，但卻十分契合搜救犬特質。
陳志三表示，搜救犬有6成以上品種都是拉布拉多犬，其餘還有德國牧羊犬、比利時牧羊犬、傑克羅素梗犬等，而高雄搜救犬隊目前總共有11隻搜救犬，有6隻通過國際IRO高級認證、2隻中級認證、還有3隻小狗仍在培訓中，是全台縣市搜救犬通過考試率及搜救量能最高的縣市。
陳志三說，考量羅傑年紀偏大，會視牠的身體狀況調整勤務，有可能退到二線就待命位置，另外依「動物保護法」、「高雄市政府消防局退役搜救犬認養原則」等相關規定，政府執勤犬到9歲就一定要退休，人員會幫狗狗找認養家庭，「有嚴格評分機制，高樓、華廈都不行，評分後獲得資格才可以領養」。（編輯：謝雅竹）1130407
延伸閱讀花蓮地震13死6失聯逾千傷 太魯閣避難登山隊持續下山花蓮搜救犬Wilson首度出任務 砂卡礑步道穿梭石堆尋獲2罹難者高雄特搜隊馳援花蓮 牽搜救犬爬陡坡穿梭巨石堆民眾盛讚英雄花蓮地震太魯閣白楊步道坍方 「希臘英雄」聯手保七救出12人花蓮規模7.2地震餘震681次 已逐日減少
- 2024/04/07 16:31
- 搜救犬Roger砂卡礑步道尋獲罹難者 太活潑不適合緝毒轉職立功[影]2024/04/07 16:20
- 2024/04/07 15:55
- 2024/04/07 15:44
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
花蓮地震影響 東華大學、景美女中高三生將採遠距教學