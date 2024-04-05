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高雄特搜隊馳援花蓮 牽搜救犬爬陡坡穿梭巨石堆民眾盛讚英雄[影]

2024/4/5 21:55（4/5 22:18 更新）
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高雄市消防局特搜隊馳援花蓮地震，5日陸續釋出特搜隊員「孟爸」在山區牽著特搜犬「傳八」攀爬陡坡，巨石堆中穿梭爬上爬下影片。（圖取自facebook.com/chenchimai）
高雄市消防局特搜隊馳援花蓮地震，5日陸續釋出特搜隊員「孟爸」在山區牽著特搜犬「傳八」攀爬陡坡，巨石堆中穿梭爬上爬下影片。（圖取自facebook.com/chenchimai）
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（中央社記者洪學廣高雄5日電）高市消防局特搜隊馳援花蓮地震，今天陸續釋出特搜隊員「孟爸」在山區牽著特搜犬「傳八」攀爬陡坡，巨石堆中穿梭爬上爬下影片，有網友看影片不禁大喊「我的英雄」。

花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，中央災害應變中心統計至今晚9時，已釀10人死亡、10人失聯、604人受困。

高市特搜隊今天出動24人和2隻搜救犬前往砂卡礑步道尋找失聯民眾，但中午因陸續發生餘震土石崩落，人員只得暫時撤離。

影片來源：高雄市消防局

消防局中午先釋出49秒影片，畫面可見搜救員「孟爸」牽著搜救犬「傳八」在陡峭邊坡小心前進，雖然狗狗行進過程還算順利，但過程中人員一度下滑，幸虧後來順利下到山谷和其他隊員會合，場面驚險。

消防局下午則另外發布2段搜救員引領狗狗在巨石堆中穿梭前進影片，過程中不僅要扶著石頭爬上爬下，也得注意落腳處是否平穩、高低落差是否過大，得時時找尋較好前進的路徑。（編輯：郭諭儒）1130405

#中央災害應變中心
#花蓮地震
#花蓮縣
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