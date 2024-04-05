花蓮地震特搜隊兵分多路救援 助晶英酒店42人撤離

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣、盧太城花蓮縣5日電）花蓮地震，高雄特搜隊今天兵分多路和各地搜救隊前往救援，截至下午共協助晶英酒店42人撤離、砂卡礑步道尋獲2名罹難者，並編組土木技師協助建物損傷評估。

花蓮外海3日上午發生規模7.2全台有感地震。各縣市消防局特搜隊到災區搜救救援。高雄、台東特搜隊今天在砂卡礑步道尋獲疑似罹難者2名，砂卡礑步道五間屋處8人受困，尋獲其中受困3人；另一批則前往台8線175K、174.5K明隧道及晶英酒店附近救援。

截至下午2時，高雄特搜隊共出動7車19人前往晶英酒店配合空勤總隊直昇機後送，已協助42人撤離，持續協助中；另出動24人和2隻搜救犬到砂卡礑步道搜尋失聯民眾，上午發現疑似罹難者2名，但中午1時許陸續發生餘震土石崩落，人員暫時撤離，視狀況安全再進入救援；同時也編組土木技師協助建物損傷評估，共完成3處。

台東特搜隊部分，今天則出勤3人配合其他縣市搜救隊，前往太魯閣國家公園協助搜索砂卡礑步道五間屋處8人受困救援任務，中午尋獲其中3人，並申請直升機吊掛送醫完成，後續因步道受損崩塌嚴重，危險度極高且無其他失蹤民眾蹤跡，已全員撤出並返回駐地及前進指揮所待命。

另外一批人則由台東縣特搜分隊長尤仁宏帶隊，執行台8線175K、174.5K明隧道及晶英酒店附近44人受困（含晶英酒店員工）救援案，救援人員中午1時45分接觸受困民眾，其中6人上車接駁，其他可步行受困者引導至明隧道外搭車前往花蓮，重傷患者經急救包紮及骨折固定後送花蓮慈濟醫院救治。（編輯：郭諭儒）1130405