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高市特搜隊馳援花蓮震災 隊員：最擔心餘震釀落石

2024/4/5 14:40
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（中央社記者洪學廣高雄5日電）高市特搜隊支援花蓮震災進入第3天，一名加入特搜隊17年的隊員指出，這次除了營救天王星大樓女老師，也前進台8線搜救，最擔心餘震造成落石，出發前都會以空拍機初步探勘。

花蓮外海3日上午發生規模7.2全台有感地震。高雄市政府消防局獲悉後啟動應變機制，派遣精銳隊員前往災區進行搜救及救援工作，3梯次特搜編組人員共計65人4犬（警消48、義消12、醫生2、護理師1、土木技師2、搜救犬4）前往，昨天在布洛灣及山月村尋獲16名民眾，並於台8線175K處前往明隧道搜救發現42人。

高市特搜隊員王于慎接受中央社記者電訪分享，任職消防特搜隊已經17年，曾參與0206地震台南維冠大樓救災，坐軍機前來後首個任務都是前往天王星大樓營救康姓女老師，部分人員則前往台8線救助傷患。在女老師救出後，大部分人員跟著各地特搜隊昨天主攻台8線搜救。

王于慎說，自己是第3梯到的人員，到的時候其他人員已找到女老師位置，接著要在狹窄室內空間，清除壓在康女身上的鋼筋混凝土樓板，這是以往課程較少實做的部分，所幸搜救能量和出任務的後勤補給也都足夠。

王于慎認為，以往都是在建物內搜救，這次任務多了進入台8線搜救失聯人員，前進山區主要是擔心餘震不斷，造成落石坍方。各搜救隊在出發前，都會先由公路總局以空拍機初步探勘，確認目標範圍後，再由車輛載著隊員推進一段距離，最後徒步前往民眾所在處，平均約要走15到30分鐘。

王于慎也提到，自從擔任消防隊員後，就依志願加入搜救隊，雖然任務相當辛苦，但出隊規模都具一定完整性，無論是休息或補給支援無虞。（編輯：郭諭儒）1130405

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