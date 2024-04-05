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花蓮地震失聯降至11人 重機具6日進駐砂卡礑步道開挖搜救

2024/4/5 20:02（4/5 20:25 更新）
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花蓮太魯閣砂卡礑步道搜救隊伍挺進崩塌區域搜尋，上午發現2名罹難者被壓在巨石下方，持續增加機具救援，但因現場環境危險加上餘震不斷，為行動增添不少困難度。（搜救人員提供）中央社記者張祈傳真 113年4月5日
花蓮太魯閣砂卡礑步道搜救隊伍挺進崩塌區域搜尋，上午發現2名罹難者被壓在巨石下方，持續增加機具救援，但因現場環境危險加上餘震不斷，為行動增添不少困難度。（搜救人員提供）中央社記者張祈傳真 113年4月5日
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（中央社記者劉建邦台北5日電）中央災害應變中心統計至今晚6時30分止，花蓮地震釀10人死亡、11人失聯、604人受困。原在洛韶慈惠堂附近失聯的1男1女已聯繫上並自行離去，加拿大籍男子尋獲、安全無虞。

中央災害應變中心今晚公布花蓮地震搜救數據，地震造成10人死亡、11人失聯、604人受困、1133人受傷。失聯11人包含砂卡礑步道6人、中和礦區1人、洛韶1人、合流綠水綠營區1人、持澳洲護照的新加坡人2人。

此外，搜救隊今天上午在砂卡礑步道發現2具遺體，下午因天候不佳且現場有餘震及碎石，搜救人員暫時撤離，預計明天調度重機具協助開挖搜救。

中央災害應變中心下午公布原有13人失聯，包含台灣籍10人、外籍3人。但下午5時許，花蓮縣政府應變中心聯繫到在洛韶慈惠堂附近失聯的1男1女，2人已自行離去；此外，加拿大籍男子已尋獲且安全無虞，目前在天祥晶英酒店旁紮營，未入住酒店。

依據中央災害應變中心今晚公布失聯數據，新增在合流綠水露營區附近失聯的1名男子。資料顯示，這名男子從3日發生地震後失聯至今，手機最後發報訊號位置是在合流綠水露營區附近，家人今天上午報案。

至於受困人數，依中央災害應變中心公布數據，截至晚上6時30分共604人，其中天祥晶英酒店391人最多，受困地點包含天祥晶英酒店、天祥郵局、天祥天主堂、天祥活動中心、西寶國小、祥德寺，原在合流綠水露營區的受困民眾已被安置在晶英酒店。（編輯：戴光育）1130405

花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，搜救隊5日持續到中橫山區進行救援工作，並將獲救民眾送至中橫前進指揮所照護。中央社記者趙世勳攝 113年4月5日
花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，搜救隊5日持續到中橫山區進行救援工作，並將獲救民眾送至中橫前進指揮所照護。中央社記者趙世勳攝 113年4月5日
#花蓮地震
#砂卡礑步道
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