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花蓮地震造成新北環狀線錯位 侯友宜：要檢討

2024/4/9 13:17
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（中央社記者楊侃儒新北9日電）新北市長侯友宜今天說，3日花蓮地震造成捷運環狀線板新站至中原站間鋼梁局部錯位，責成相關單位檢討當初監造環狀線的耐震規定是6級，為何5級地震就產生問題。

侯友宜今天上午主持4月份治安會報致詞時表示，公安事件與民眾相關，針對公共安全、環境安全、交通安全、食品安全、治安等議題要求各局處共同協助民眾解決。

侯友宜說，花蓮地震造成新北市列管的舊房子貼紅單有5處、黃單有7處，要重新審慎檢討都市更新並快速展開強制力，因為當房子面臨結構安全時，民眾安全沒有時間等待。

侯友宜表示，地震造成土石鬆滑與走山，遇到豪大雨或颱風容易產生土石流，各機關就要先行預判，今年防汛期跟颱風季節要加強戒備。

環安部分，侯友宜說前陣子塑膠工廠大火產生的空氣污染，第一時間消防局動員超過500人，24小時不斷搶救，環保局也做空污檢測，提醒局處要快速回應民意。

教育局針對新北市某學校交通車在隧道翻覆事件做專案報告，侯友宜責成教育局、警察局及交通局一起定期完成督導稽查、監督業者加強車輛管理，守護學生乘車安全。（編輯：林恕暉）1130409

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