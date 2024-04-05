花蓮震後阻省道4處 九曲洞持續落石搶通時間待估

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（中央社記者陳至中台北5日電）花蓮地震後，交通部公路局今天傍晚公布最新災阻路段剩4處，其中蘇花公路下清水橋路段，預計6日傍晚搶通，先供小型車通行；中橫公路九曲洞路段因持續落石，搶通時間待估。

根據公路局傍晚5時公布的災情會報，目前災阻路段剩4處。在中橫公路部分，台8線170K到172.3K（合流至九曲洞西口路段）共3處滑坡坍方，因現場餘震不斷、持續性落石，公路局待情況穩定，才能評估搶通時間。

東區養護工程分局傍晚5時49分公告的新聞稿則指出，已分別搶通中橫公路167k天祥以西與172k九曲洞隧道以東等路段。目標7日搶通單線，10日前完成全線通車。

但東區養護工程分局指出，合流至九曲洞西口路段目前降雨不斷，挾帶邊坡岩屑掉落，且預計明天還會有較大雨勢，伏流水易沖刷邊坡鬆動土石易引發坍方，考量用路安全，將視天候及邊坡落石穩定情形才能確定通車時間。

公路局指出，台9線158.6K（下清水橋）落橋阻斷，目前人員已由山側舊路徒步攀越，預計6日下午6時搶通，先供小型車通行。

台8線臨37便道（中橫便道）6.8K至23K，因5處邊坡坍方全車道封閉阻斷，預計6日下午6時搶通。

台9丁線61.3K（和仁路段）大片落石，雙向阻斷，預計6日下午6時搶通。

公路局另公布3處預警性封閉路段，包括宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9線104K至168K（蘇澳至崇德）；宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9丁線2K至69K（蘇澳至崇德路段）；花蓮縣秀林鄉台8線110.2K至187.8K（大禹嶺至太魯閣路段）。

預警性封閉路部分開放救災人員、運送民生用品、當地住戶通行，相關資訊可參考公路局網站。（編輯：管中維）1130405