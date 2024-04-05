憂九曲洞成孤島 搜救人員快攻帶出受困9人

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（中央社記者張祈、李卉婷屏東縣5日電）花蓮強震多人受困山區，搜救人員依天候狀況，憂心九曲洞會成孤島，今天由4個縣市組快攻隊挺進救出9人，其中1人因腳傷無法行走，在間歇性落石中輪流揹下山。

花蓮特搜隊長簡弘丞今天接受媒體聯訪指出，受困九曲洞的9人，水源充足但食物短缺，考量今天過後鋒面通過，擔心會形成孤島，由屏東、台東、台南、花蓮等4個縣市消防特搜人員組成快攻隊，上午7時許徒步前往九曲洞。

簡弘丞說，9名民眾其中1人因為腳受傷無法行走，由特搜人員輪流背下山，但過程中有間歇性落石，行走有一定風險，考量天候因素，盡快下山為原則。

搜救人員背著1名移動不便的傷患，並引導其他8人從九曲洞朝台8線175公里移動，兩處距離約3.5公里，沿途多處間歇性落石，特搜人員用最快速度移動到175公里處，再由車輛接駁下山，下山途中還遇到輪胎刺破，趕進換車接駁，一路險象環生。

在中橫前進指揮所焦急等待家屬一見到家人平安，上前激動擁抱落淚。潘姓清潔工的女兒說，事發後都聯繫不上媽媽，一直到昨天特搜人員接觸後才確定媽媽還平安，今天看到媽媽下山很激動、很開心。

太魯閣國家公園管理處布洛灣工作站主任陳寶匡聽到員工脫困後說，潘姓清潔員工作7年多，平日表現良好認真，同事都很擔心的她的安危，現在總算鬆一口氣。（編輯：孫承武）1130405

花蓮3日強震，多人受困中橫山區，消防特搜人員持續搶救，5日上午陸續救出受困民眾，搜救隊員將傷者抬上擔架救護。中央社記者趙世勳攝 113年4月5日