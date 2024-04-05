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花蓮天王星大樓拆除機具到位 預計2週內完成

2024/4/5 11:26（4/5 11:43 更新）
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花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，天王星大樓傾斜，縣長徐榛蔚5日上午和地方民眾祈福祭拜時指出，天王星大樓預計下午就會開拆，2週內拆除完畢。中央社記者盧太城攝 113年4月5日
花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，天王星大樓傾斜，縣長徐榛蔚5日上午和地方民眾祈福祭拜時指出，天王星大樓預計下午就會開拆，2週內拆除完畢。中央社記者盧太城攝 113年4月5日
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（中央社記者盧太城、洪學廣花蓮縣5日電）花蓮地震致天王星大樓傾斜位移，縣府先行加固，上午重型機具提前到位。縣長徐榛蔚和地方民眾祈福祭拜後，預計下午進行由上而下開拆，2週內拆除完畢。

徐榛蔚指出，天王星大樓是民國75年興建，所有結構物都會隨時間跟地震老化變得脆弱，調來的大型開挖機具現場已提前組裝架設，在祭拜後預計下午拆除，工期設定2週時間。

由於有住戶希望返家取出重要物品，徐榛蔚說，目前暫時還不能讓民眾返家，但在拆除安全許可下，可尋求方式讓民眾拿出重要東西。現場也會裝設24小時監視器跟保全守護，確保民眾安全。

另外，花蓮縣政府安排大樓拆除工作，整體拆除順序由上而下，並依據建物狀況隨時調整。若過程查看大樓內部時發現民眾財物，會取出放在附近警察機關讓民眾認領。

由於連日來餘震不斷建物持續傾斜位移，縣府及土木技師公在大樓右側加固保護周遭建築物安全，也架起帷幕防止粉塵波及。整個拆除作業先在現場撐起鋼梁、組裝大鋼牙，先試拆上層前緣的玻璃帷幕，待確認建築結構是否有變化及危險後才會依序一層一層往下拆除。

位於軒轅路上的天王星大樓鄰近東大門夜市，是地上9層、地下1層老舊建物，共79戶住戶，主要以套房為主。2018年「0206」大地震時，外牆玻璃磁磚及牆壁受破壞被貼上黃單示警。這次地震造成花蓮高農康姓女老師罹難。（編輯：孫承武）1130405

花蓮近海3日地震致天王星大樓傾斜，縣長徐榛蔚5日上午和地方民眾祈福祭拜，因現場重機械已經到位，預計下午就會開始拆除天王星大樓。中央社記者盧太城攝 113年4月5日
花蓮近海3日地震致天王星大樓傾斜，縣長徐榛蔚5日上午和地方民眾祈福祭拜，因現場重機械已經到位，預計下午就會開始拆除天王星大樓。中央社記者盧太城攝 113年4月5日
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