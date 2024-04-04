花蓮地震仍有705人受困 5日搶通九曲洞路段

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）花蓮強震，中央災害應變中心統計至今晚8時40分止，已造成全國10死、1099傷、705人受困及15人失聯，原預計今晚搶通至九曲洞路段作業，因搶災困難，估延至明天下午3時搶通。

中央災害應變中心晚間舉行第6次工作會報暨情資研判會議，根據統計資料顯示，全國災情累計達2523件，並造成10死、1099傷、705人受困及15人失聯。

其中，失聯者有4名外籍人士，分別為印度籍1人、加拿大籍1人及澳洲籍2人。

消防署說明，受困人數增加主因，為搜救人員積極找到失聯者後，將其重新納入計算所致；另今天下午已調派直升機分3梯次載送12名高雄市消防人員和300公斤飲用水至天祥晶英酒店，返程後撤傷患2人返回並後送醫療。

交通部指出，東部路廊疏運受地震衝擊，原預計今晚6時可搶通至九曲洞路段173.5K，但因道路狹小且落石不斷，搶災作業困難，預估明天下午3時搶通、救援。

水電供應部分，經濟部表示，全國曾停電37萬2947戶，現仍有太魯閣台8線及大清水隧道337戶停電，待道路搶通後立即派員搶修；全國曾停水為16萬3366戶，現仍有3776戶停水，部分修復時間尚無法確認，均已調度水車供應用水。

衛福部指出，截至今晚9時止，全國收容處所共有基隆市（1處）、新北市（18處）、台北市（1處）、花蓮縣（11處）等4縣市，共開設31處避難收容處所，共收容安置569人。（編輯：李亨山）1130404