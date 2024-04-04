更多編輯台推薦新聞：
影片／花蓮地震搖晃中挺身護新生兒 護理師：當下沒時間害怕
生活

影片／花蓮地震搖晃中挺身護新生兒 護理師：當下沒時間害怕

地震後能爬山嗎？國家公園署：地質不穩定強烈建議避免
生活

地震後能爬山嗎？國家公園署：地質不穩定強烈建議避免

數位專題／花蓮地震餘震頻傳 震央震度持續追蹤

數位專題／花蓮地震餘震頻傳 震央震度持續追蹤

紅球現身台南河樂廣場 戲水兼拍照熱鬧滾滾
文化

紅球現身台南河樂廣場 戲水兼拍照熱鬧滾滾

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
403花蓮地震
花蓮災情
新聞專題
花蓮災情3/47
首頁 / 生活

花蓮地震仍有705人受困 5日搶通九曲洞路段

2024/4/4 22:18（4/4 22:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮縣秀林鄉受地震影響道路中斷。中央社記者趙世勳攝 113年4月4日
花蓮縣秀林鄉受地震影響道路中斷。中央社記者趙世勳攝 113年4月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北4日電）花蓮強震，中央災害應變中心統計至今晚8時40分止，已造成全國10死、1099傷、705人受困及15人失聯，原預計今晚搶通至九曲洞路段作業，因搶災困難，估延至明天下午3時搶通。

中央災害應變中心晚間舉行第6次工作會報暨情資研判會議，根據統計資料顯示，全國災情累計達2523件，並造成10死、1099傷、705人受困及15人失聯。

其中，失聯者有4名外籍人士，分別為印度籍1人、加拿大籍1人及澳洲籍2人。

消防署說明，受困人數增加主因，為搜救人員積極找到失聯者後，將其重新納入計算所致；另今天下午已調派直升機分3梯次載送12名高雄市消防人員和300公斤飲用水至天祥晶英酒店，返程後撤傷患2人返回並後送醫療。

交通部指出，東部路廊疏運受地震衝擊，原預計今晚6時可搶通至九曲洞路段173.5K，但因道路狹小且落石不斷，搶災作業困難，預估明天下午3時搶通、救援。

水電供應部分，經濟部表示，全國曾停電37萬2947戶，現仍有太魯閣台8線及大清水隧道337戶停電，待道路搶通後立即派員搶修；全國曾停水為16萬3366戶，現仍有3776戶停水，部分修復時間尚無法確認，均已調度水車供應用水。

衛福部指出，截至今晚9時止，全國收容處所共有基隆市（1處）、新北市（18處）、台北市（1處）、花蓮縣（11處）等4縣市，共開設31處避難收容處所，共收容安置569人。（編輯：李亨山）1130404

花蓮發生強震，太魯閣沿線有超過60人受困，困於第一明隧道的民眾拍下現場落石畫面，幸4日已被救出。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年4月4日
花蓮發生強震，太魯閣沿線有超過60人受困，困於第一明隧道的民眾拍下現場落石畫面，幸4日已被救出。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 113年4月4日
延伸閱讀
花蓮地震上班途中遇落石受困 晶英酒店員工獲救：以為會沒命花蓮地震中橫公路44人脫困 搜救人員持續挺進九曲洞救援花蓮地震中橫公路封閉 台9線蘇花路廊有條件開放通行駕車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處
花蓮災情
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮地震中橫公路44人脫困 搜救人員持續挺進九曲洞救援
172.30.142.10