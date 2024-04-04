駕車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）花蓮強震，部分駕駛在落石陣中死裡逃生，驚險畫面讓人心有餘悸。消防署災害管理組科員許宏誠今天提醒，開車時若遇強震，應謹記先減速並開警示燈，停靠至安全處再下車避難。

面對駕車時突然遭遇強震，許宏誠今天接受媒體聯訪時表示，建議駕駛事發當下應先進行減速，並開啟車輛警示燈，藉此告知周邊車輛有緊急應變狀況，若行駛一般道路者，可先檢視周邊環境再慢慢停靠到車道邊，待地震減弱後再上路。

許宏誠提到，若事發時行駛在高速公路時，也同樣採取減速、開警示燈等步驟，但因其車流較快，不建議駕駛立刻離開車道及車輛，可開啟收音機搜尋聽取相關交通資訊，並依國道警察引導進行避難。

若要下車避難時，許宏誠提醒，駕駛應將車鑰匙留置車上，提供後續救災人員執行救援任務要移車需要使用；行照及駕照要帶在身上，以作為車主身分相關證明。

至於地震發生後應待車上或下車，許宏誠認為，應視所在道路環境，若在都會區可減速後路邊停車；但若在郊區恐易有坡地災害，例如這次花蓮強震就發生大規模山崩，駕車逃離速度就要快，若安全情況許可建議留在車上，應變逃離時間會相對比步行要快。

此外，地震結束後若仍有餘震發生，建議駕車不要走高架橋，要以平面道路為主較安全。

針對網傳地震發生時要跳車並躲在兩車間一事，許宏誠表示，這是相對危險動作，建議先減速並觀察周遭環境變化，不建議跳車陣中避難，若在空曠處下車時，記得將隨身包包護住頭、頸部，並隨時注意頭部上方有無掉落物，以確保安全。

許宏誠指出，若地震發生時處於電梯或家中，因事發生當下環境相對不穩定，倉促逃跑可能容易受傷，建議可尋找桌子、牆角或柱子附近進行緊急避難；若在電梯內要先暫停行駛，並點按所在樓層以下每個按鍵，待電梯停後立即逃出，並依建物避難指示燈方向逃離，切記勿再搭乘電梯。（編輯：戴光育）1130404