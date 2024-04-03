地震來了怎麼辦？醫提醒3點避免受傷

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（中央社記者曾以寧台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，後續幾天可能持續發生餘震。除蹲低趴低、找到掩護、抓握固定3大祕訣，醫師提醒，要遠離玻璃易碎品、穩住自己，並趁地震空隙至戶外避難。

花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，全台有感，氣象署地震中心表示，後續3、4天可能會有規模6.5以上至7.0的餘震；這起地震也是自921大地震之後最大的地震規模。

馬偕紀念醫院急診醫學部災難醫學科主任張國頌接受媒體電訪表示，今天上午陸續接獲各樣受地震影響受傷的患者，其中有名50多歲患者試圖用手擋住酒櫃，結果玻璃破裂，在手部割出20多公分大傷口，導致動脈、神經都受損，相當嚴重；此外另有1人是跌坐在玻璃堆上導致屁股多處受傷。

張國頌說，馬偕醫院急診室地震發生後1、2小時內，就已經約有20多名患者湧入急診室，除了玻璃破裂導致割傷，也有不少因站不穩跌倒導致骨折，甚至腦部出血的情況。

地震如何自保，張國頌提醒，千萬不要自己去擋玻璃等易碎品；此外務必要抓緊柱子穩住自己，避免跌倒造成受傷；並且要趁地震空隙，盡快離開建築物到戶外避難，不要只是在家裡期望房子不會倒。

新光醫院急診室護理長高淑美說，醫院上午共接獲8名因地震受傷的患者，多數都是被掉落的磁磚打到而受傷，經縫合處置，都已經返家休息。此外還有1人地震時在戶外運動，因為太過驚慌而跑動，反而在跑步過程中用因為晃動太嚴重而跌倒，導致右側大腿骨折。

地震有DCH保命3動作，分別為Drop、蹲低或趴低，Cover、找到掩護、護住頭部，Hold、抓握東西、固定身體。高淑美提醒，地震時民眾切勿四處走動，若在戶外空曠處，要遠離樹木或建築，就地蹲下、保護頭部，並盡量找東西抓握。

高淑美指出，在大力晃蕩中移動，反而可能造成跌倒，若是一般是住家、有較穩固的桌子，可以就近護住頭部，並且要抓住桌腳，以免震動導致桌子位移，要離開建築物也千萬不能搭乘電梯。（編輯：陳政偉）1130403