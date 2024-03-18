經費不足 提升外海地震預報海纜計劃縮短剩200公里

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（中央社記者余曉涵台北18日電）為提升南部外海地震預報能力，氣象署原本規劃建置800公里海纜，受限於原物料調漲導致經費不足，以及國際情勢影響，海纜建置只剩下200公里，完成時間也延至民國117年。

立法院交通委員會今天邀請中央氣象署進行業務報告。根據氣象署業務報告，對於台灣南部海域地震與海嘯海底監測系統，強化對於馬尼拉海溝的地震與海嘯即時監測執行，原本預計113年前設置800公里海纜及6座海底監測站，對南部外海地震可提供10到20秒地震預警時間，30到60分鐘的海嘯預警時間。

氣象署表示，但由於受到原物料調漲導致經費不足，加上國際情勢影響，菲律賓方面不願意同意海纜建置計畫，因此海纜建置計畫將縮短為200公里，延伸到巴士海峽中間，並設置3座測站，總經費為新台幣27.641億元，可提供地震預警約14秒、海嘯預警約30分鐘應變時間。

氣象署表示，目前新的海纜建置計畫已經陳報行政院核定當中，預計117年完成建置。

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不過，據了解若要建置200公里海纜，廠商報價金額需40億元以上，目前經費遠遠不足，相關人士說明，但海纜長度如果再縮短，長度達不到海溝將無法達到監測效果，因此希望可以增加經費，讓海纜順利建置。

另外，颱風預報方面，氣象署今年颱風季新增暴風圈最早抵達時間預估，以及颱風警報期間沿海地區風力預報等，要讓民眾及各縣市政府更能精準掌握影響程度，也可提早因應。（編輯：陳仁華）1130318