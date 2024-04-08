地震後購屋緊盯建物安全 專家列梁柱、管線等5處觀察重點

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（中央社記者賴言曦台北8日電）花蓮強震導致部分建築物出現結構安全問題，針對消費者震後買房的觀察要點，專家指出，震後賞屋要特別留意屋況結構安全問題，除了「天、地、壁、梁柱、管線」5處是觀察重點外，社區外牆也須留意。

全台房市在新青安優惠房貸等因素拉抬下，剛性需求不墜；然而花蓮3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，讓房屋結構安全成為消費者賞屋時的關注焦點。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐接受中央社記者採訪時指出，3日地震後，部分屋齡輕的房屋也出現龜裂，老舊建築更容易出現結構性的損傷。若僅是牆壁油漆剝落裂痕，較無安全顧慮，屬於可以簡單修復的範圍；如果是結構牆或柱受損傷，就要小心是否影響耐震係數。

張旭嵐表示，建議民眾若在震災後賞屋，要特別重視屋況結構安全問題，尤其可從「天、地、壁、梁柱、管線」5處進行觀察，包括已被木作包覆的天花板，應從維修孔觀察水泥牆面鋼筋狀態，地板、梁柱是否有變形傾斜，水電瓦斯管線是否有破裂或位移。

至於整體屋況舊、但梁柱牆面有新修補痕跡的物件，則要提高警覺，請專家評估是否為地震所致；若真有購買意願，裝修時也應加強結構補強。

除了室內5大觀察重點，室外也要留意。張旭嵐指出，社區外牆若有掉落物傷及路人，責任仍屬屋主或社區管委會，提醒購屋民眾留意外牆磁磚狀況，觀察陽台盆栽、鐵窗及冷氣室外機鐵件是否有鬆脫；若有則需要加強固定，以避免造成公共安全疑慮。（編輯：張良知）1130408