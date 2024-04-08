國土署：花蓮地震全台42建物列紅單 雙北有6件

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（中央社記者陳俊華台北8日電）國土署今天說，花蓮強震至今，各地民眾請求勘災共848件，經過專業人員現地仔細察看受損情形，已確認為紅單的有42件，包括花蓮32件、台北2件、桃園4件及新北4件，黃單有70件。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，4月3日花蓮大地震，統計至4月7日晚上9時為止，各地建管單位所彙整民眾來電請求勘災的需求，花蓮縣、台北市、桃園市、新北市及基隆市5地電洽請求勘災總數已達848件。

國土署指出，經專業人員現地仔細察看受損情形，已確認為紅單的有42件，包括花蓮32件、台北2件、桃園4件及新北4件。確認為黃單的有70件，包括花蓮35件、台北13件、桃園14件、新北市7件及基隆1件。無須張貼危險標誌件數693件，目前仍持續勘查中。

國土署說，近日仍有餘震發生，提醒民眾檢視自家房屋，注意樑、柱、承重牆、樓板，是否有明顯裂縫或混凝土壓碎剝落、鋼筋外露等，如有上述情形應盡快通報，由專業土木結構技師或建築師現場勘查及評估。如就評估結果有不同意見，也可申請複查。

國土署指出，活動區域範圍如有外牆剝落及附掛物掉落疑慮時，應儘量繞道避開或行走騎樓，以免發生意外。後續處理部分，經張貼紅、黃單的建築物可適用危老重建，無須再另外初、詳評。

國土署表示，為協助民眾辦理建築物耐震補強，改善俗稱「軟腳蝦」的房屋弱層問題，已推動補助私有建築物弱層補強，每件最高補助新台幣450萬元，由國家地震工程研究中心成立專案辦公室，對建築物結構有疑慮的民眾，可上網「私有建築物弱層補強專案辦公室」諮詢或直接電洽02-66300237，將有專人免費到社區說明。

國土署說，針對房屋結構安全性能評估檢查也有補助，初評建築物總樓地板面積3000平方公尺以下補助1萬2000元，超過3000平方公尺補助1萬5000元，詳評則最高補助40萬元或30%，詳情請洽詢國土署都市更新組。

「黃單」是指建築物非主要結構（室內隔間或天花板等）損壞或鄰近建物傾斜達一定程度以上，致生危險者；「紅單」是指建築物主要結構（柱、樑、外牆、樓版、基礎淘空）損壞或建物傾斜達一定程度以上，致生危險者。（編輯：謝佳珍）1130408