鋒面影響中部以北局部短暫陣雨 山區慎防坍方落石
2024/4/8 08:03（4/8 08:16 更新）
（中央社台北8日電）中央氣象署表示，今天鋒面影響，天氣仍不穩定，中部以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨。
氣溫方面，北部及宜、花高溫約攝氏24至27度，中南部及台東高溫約29至33度，各地低溫約21到25度。
此外，由於近期地震頻繁，加上降雨機率較高，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天各地水氣仍偏多，迎風面擴散條件佳，南部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；詳查環境部網頁。（編輯：張銘坤）1130408
- 鋒面影響中部以北局部短暫陣雨 山區慎防坍方落石2024/04/08 08:03
- 2024/04/07 18:11
- 2024/04/07 08:08
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
未來一週先濕涼再晴暖 北部高溫差距可達10度