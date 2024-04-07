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花蓮地震白楊步道坍方 希臘遊客救出12人稱「只是做該做的事」
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國土署：租金補貼免設籍 受災租客也適用

2024/4/7 20:22（4/7 20:41 更新）
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花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，市區天王星大樓傾斜。中央社記者鄭清元攝 113年4月4日
花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，市區天王星大樓傾斜。中央社記者鄭清元攝 113年4月4日
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（中央社記者郭建伸台北7日電）花蓮強震造成房屋倒塌，有民眾憂慮房屋倒塌後，若未設籍是否能領到租金補助。國土署表示，「300億元中央擴大租金補貼」並無設籍限制，有需要的受災居民請多加利用，也可洽花蓮租賃公會尋求租屋協助。

國土管理署今天透過新聞稿指出，「300億元中央擴大租金補貼」是民國111年度開始推動的政策，目的是照顧一定所得且無自有房屋的租屋族，因此租金補貼是採按月撥款，與按人數一次性的急難賑助不同。

國土署提到，租金補貼政策在震災發生前，就已無設籍的限制，民國112年度起更推動隨到隨辦，且補貼是溯自申請日開始。

國土署透露，中央也協請當地租賃及仲介公會提供租屋協助，截至4月6日止，提供台北市等14個縣市共計1037間可供出租房屋物件供受災戶選擇，其中花蓮縣提供69間房屋，已成功媒合受災戶10戶承租房屋，不管是房屋所權人及原有租客，均提供協助。

國土署強調，申請租金補貼除書面申請外，亦可透過線上網站申請，也可就近洽花蓮租賃公會，政府非常重視受災租客所遭遇的困難，籲請受到震災影響的租屋族提出申請，共同攜手度過難關，盡早回歸正常生活。（編輯：張若瑤）1130407

#花蓮縣
#國土署
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