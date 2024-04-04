花蓮強震釀新北多處建物受損 災戶盼市府助都更

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（中央社記者黃旭昇新北4日電）花蓮強震後，新北市長侯友宜今天視察災損地點，部分住戶表達盼能協助都市更新。新北市都更處表示，提供多元都更等管道，民眾可視基地條件與整合情形等，選擇適合都更方式。

花蓮強震後，新北市多處建物受損。侯友宜今天分別視察中和區連城路、土城區延吉街296巷、土城區員林新城社區等災損地點。受災戶除希望返家取出重要物品，部分當面表達希望市府能協助都市更新。

侯友宜下午透過臉書（Facebook）表示，市民可自主檢查房屋外觀是否傾斜、沉陷，或左右相鄰大樓是否碰撞、歪斜，梁柱、牆面及樓板有無鋼筋外露、裂紋。外牆是否磁磚掉落、女兒牆變形、凸起、裂縫等。工務局提供房屋健檢、建築物耐震能力初步評估，與詳細評估相關鑑定補助。

新北市都市更新處新聞稿指出，若外牆磁磚掉落，社區可先初步修補牆面避免傷人，後續可向都更處洽詢補助整建維護經費，補助內容包含建築物立面修繕、耐震補強與增設電梯，每案原則補助總經費50%、上限新台幣1200萬元。

都更處表示，若符合相關資格者，更可提高為每案補助總經費75%、上限1500萬元，都更處也提供專業輔導團隊免費諮詢現勘、召開法令宣導說明會，若有需求都可洽詢都更處。

都更處指出，另提供「挺安全方案」，全額出資協助有安全疑慮的建築物鑑定海砂屋，以協助社區瞭解自家建築物結構安全。

都更處表示，提供多元都市更新方案，包含一般都市更新、危老重建、簡易都更、防災都更與整建維護，民眾可視建築物結構鑑定結果、個案基地條件與整合情形，選擇適宜的重建或整建維護方案。

針對危險建築物部分，都更處指出，也提供「新北市危險建築物580專案計畫」，只要社區自行整合凝聚一定意願，就可向新北市住宅及都市更新中心，申請協助公辦都更，相關資訊可透過都更處官網「地震專區」查詢。（編輯：戴光育）1130404