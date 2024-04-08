環狀線分段行駛 民眾上班課怨接駁車與捷運都擠爆

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（中央社記者高華謙新北8日電）新北捷運環狀線受地震影響分段行駛，今天是首個上班日，民眾抱怨捷運與接駁車都擠爆，接駁車來好幾班都幾乎是滿的。新北市府說，已增派接駁車與公車班次。

花蓮外海3日強震，導致捷運環狀線板新站至中原站間鋼箱梁局部錯位，軌道也變形。新北捷運公司宣布，捷運環狀線將分段運行，板橋站以北（板橋至新北產業園區站）3日恢復雙向運行，班距16分鐘；中和站以南（中和至大坪林站）將昨天恢復營運，班距10分鐘。

在板橋車站等接駁車要到中和的林姓民眾告訴中央社記者，8、9時人潮還非常多，甚至排到捷運站內，直言「不知道要等到幾點」。

有網友在社群網站臉書（Facebook）表示，雖然環狀線提供免費接駁公車，但人多的點要排至少15分鐘，排隊隊伍長到跟蛇一樣，公車上人多到擠爆了。

還有網友說，免費接駁公車寫到站7分鐘，實際上等了10分鐘，結果來了之後整車也幾乎客滿；接下來的982公車人也非常多，硬擠上去後非常不舒服，他索性在板橋站下車，改搭環狀線；環狀線板橋站雖然可以輕鬆上車，但到新埔民生站又上來一堆人，整個車廂也很擠，還好車廂冷氣夠強，不然真的很難受。

民進黨籍新北市議員黃淑君表示，環狀線出事後就陸續接到民眾陳情，指環狀線周邊交通接駁規劃不符使用。例如有位住在板新站的民眾都搭環狀線到新埔民生站上班，如今這段路線停駛，民眾不僅擠不上公車，本來在尖峰時段就難借的Youbike更是1台都借不到，只好搭計程車上班。

新北市府交通局運輸管理科長林詩欽表示，今天一早發現排隊人潮後，除了緊急調度公車，也已加派4台免費接駁車以及與環狀線平行行駛的982公車投入疏運。

交通局綜合規劃科長吳政諺說，觀察今天上午Youbike車輛狀況，除了中和站時而沒車，其餘站點都還好。自從環狀線部分路段停駛後，就有特別留意沿線Youbike調度情形，其中板橋到中和一帶尖峰時間使用量本來就很大，因此交通局已在上下班時間派人至Youbike站監督，只要沒車就會立刻請YouBike公司調車過來。

吳政諺表示，不過有時調度車可能也會遇到塞車，因此民眾可能在短時間內沒車，但都會盡量壓在10分鐘以內就提供車輛。

新北市長侯友宜上午到環狀線視察接駁情形時接受媒體聯訪時說，目前接駁車在尖峰時間是10到15分鐘會有一班，今天上午在中和到板橋一帶民眾轉乘量較大，接駁速度無法及時疏散民眾，因此有立即調派公車疏散人潮。

侯友宜說，今天遇到首個上班日，將不斷地滾動檢討，也會讓指示、標示還更清楚，讓民眾搭乘更順暢。（編輯：張銘坤）1130408