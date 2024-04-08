環狀線局部營運班距過長惹民怨 新北捷運首推直達車

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（中央社記者高華謙新北8日電）捷運環狀線板橋站以北路段班距過長引發民怨。捷運公司說，這段沒有讓列車折轉區域，因此所需時間是2倍，今天上午已加派2班板橋至新北產業園區站直達車，是都市型軌道創舉。

受地震影響，捷運環狀線板新站至中原站間鋼箱梁局部錯位，此路段不營運。目前環狀線採板橋站以北（板橋至新北產業園區站）、中和站以南（中和至大坪林站）分段行駛。其中板橋站以北班距至少16分到20分鐘起跳，被民眾抱怨等太久。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，捷運列車是透過「橫渡線」來折轉，例如中和站以南部分，在中和站站附近有「橫渡線」可以讓列車折轉，因此可以採局部迴圈營運模式維持班距。

吳國濟說，板橋站以北路段沒有「橫渡線」，目前只能採雙線單向運行，因此A列車從板橋站到新北產業園區站單向運行載客完後，必須原車返回板橋站；而另一側在新北產業園區站的B列車採單向運行載客，之後也要原車返回，因此所需時間為2倍。

吳國濟表示，由於今天上午板橋站人潮非常多，為了加密班距，首度讓沒載客返回的原車變成直達車，也就是在板橋往新北產業園區站加開8時34分與8時55分兩班直達車，行車時間約8分半。

吳國濟說，與城際輸運的高鐵、台鐵與桃園捷運等本來就有設計直達車模式相比，這是都市型軌道首度出現直達車。

吳國濟說，直達車在實際操作上較為複雜，必須引導原本等車民眾至對面月台，可能造成旅客動線混亂、或有些人要在中間站點下車也來搭，因此除了要做好指引與宣導，也必須視現場旅客需求與載運量即時調度直達車輛。

吳國濟表示，旅客上班尖峰時間較集中，下班較不一定，因此今天下午也會持續觀察旅客旅求與運量，如果有必要加開，直達車運行方向會是新北產業園區站往板橋站；若旅客持續有需求，不排除持續加開直達車班次，會視情況隨時滾動調整。

吳國濟說，直達車目前還要觀察需求，不過今天就會公布普通車時刻表，以利旅客轉乘。

新北捷運公司提醒，針對有跨越環狀線北段與南段的運輸需求者，建議在北段的頭前庄站與南段的景安站，可以轉乘中和新蘆線，從頭前庄站至景安站（旅行時間約30分鐘），比接駁公車更有效率。（編輯：張銘坤）1130408