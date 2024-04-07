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花蓮地震中橫東段重創 4/8起搶修每天3時段放行

2024/4/7 18:37（4/7 18:51 更新）
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花蓮強震造成中橫公路東段受創嚴重，公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，8日起至30日將展開道路、邊坡初期履勘與搶修，每天有3時段放行，籲請用路人配合交維管制人員指揮。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月7日
花蓮強震造成中橫公路東段受創嚴重，公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，8日起至30日將展開道路、邊坡初期履勘與搶修，每天有3時段放行，籲請用路人配合交維管制人員指揮。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月7日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）花蓮強震造成中橫公路東段受創嚴重，沿線多處落石坍方，受困民眾分往西、東撤離，截至下午4時集結點已無車輛；明天起展開道路、邊坡初期履勘與搶修，每天有3時段放行。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段今天發布訊息表示，省道台8線中橫公路將自8日起至4月30日進行道路、邊坡災後初期履勘與搶修施工，114.6k（合歡派出所）至184.5k（太魯閣口）路段搶修施工交維管制措施，管制放行時段為每天8時至9時、12時至下午1時及下午4時至下午5時止，下午5時以後只出不進，晚間8時以後夜間全面封閉。

放行後於災修路段內，如遇局部災點因施工搶災施工必要時，將採取機動管制，籲請用路人配合交維管制人員指揮。

中橫公路台8線東段大禹嶺至閣口（110k至184.5k）路段限高3.8公尺、限重22公噸及總長12.2公尺以下車輛行駛，另大禹嶺至西寶（110k至159.5k）路段禁行甲類大客車；太魯閣工務段指出，以上都是台8線東段原本的限制規定，請駕駛人留意。（編輯：陳仁華）1130407

花蓮強震造成中橫公路東段受創嚴重，沿線多處落石坍方，公路局東區養護工程分局太魯閣工務段8日起將進行道路、邊坡災後初期履勘與搶修施工，每天有3時段放行。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月7日
花蓮強震造成中橫公路東段受創嚴重，沿線多處落石坍方，公路局東區養護工程分局太魯閣工務段8日起將進行道路、邊坡災後初期履勘與搶修施工，每天有3時段放行。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月7日
0403花蓮強震造成中橫公路東段受創嚴重，沿線多處落石坍方，白沙橋路段空拍怵目驚心。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月7日
0403花蓮強震造成中橫公路東段受創嚴重，沿線多處落石坍方，白沙橋路段空拍怵目驚心。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月7日
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