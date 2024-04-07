花蓮強震受阻省道全搶通 中橫、蘇花限時段通行

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）花蓮3日發生強震，多處省道因坍方落石受阻，交通部公路局連日積極搶修，今天已全數搶通，目前中橫2路段及蘇花公路1路段，採有條件限時段開放通行。

公路局發布新聞稿，台中市和平區台8線臨37便道（中橫便道）今天中午12時搶通後，省道公路均已完成搶通，因山區路段邊坡狀況仍不穩定，考量開放仍有不確定風險，並避免一般民眾忽略通行風險，將持續辦理災後復建工程，3處路段仍採取管制。

公路局表示，今天搶通的台8線臨37便道於下午2時、4時30分，開放2班次通行。4月21日前，每天朝巡邊坡及路面安全後，開放中午12時及下午4時30分等2班次，4月22日後依邊坡狀況滾動檢討管制機制，視當時雨量、路況做管制放行。

公路局指出，台8線臨37便道仍僅限原可通行5種對象，包括：梨山居民往返、工程維修、急難救助、學術研究及公務通行。

另外，花蓮縣秀林鄉台8線110.2K至187.8K（大禹嶺至太魯閣路段），初期採上午10時、下午1時及3時等3時段放行，並於下午5時開放天祥地區民眾、業者車輛，自太魯閣閣口往天祥方向運補民生必需物資後，實施夜間預警性封路管制。

而花蓮縣秀林鄉台9線158K至165K（大清水至崇德路段），因施工需求，於每日放行上午6時至8時、中午12時至下午1時、下午5時至晚間7時等3時段，實施夜間預警封閉，且下清水橋開放小型車限重5噸以下通行。

公路局籲請用路人，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板（CMS）所提供的最新交通管制、防災資訊。（編輯：張雅淨）1130407