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花蓮強震中橫災阻剩谷關德基路段 預計下午搶通

2024/4/7 11:36（4/7 12:27 更新）
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（中央社記者汪淑芬台北7日電）花蓮3日強震造成省道多處路段落石坍方。公路局統計，到今天上午10時，災阻路段剩台8線中橫谷關與德基間臨37便道，預計下午2時搶通。

交通部公路局發布新聞稿，目前1處災阻路段是台中市和平區台8線臨37便道18.8K，因邊坡坍方交通封閉阻斷，已由機械兩端（谷關往德基、德基往谷關）清除中，預計今天下午2時搶通。

另外，公路局目前仍預警性封閉1處路段，位於花蓮縣秀林鄉台8線110.2K至187.8K（大禹嶺至太魯閣路段），上午10時進行天祥受困人車往東（花蓮）、西（大禹嶺）撤離。

公路局指出，大禹嶺至太魯閣路段初期暫採上午10時、下午1時及3時等3時段放行，並另於下午5時開放天祥地區民眾、業者車輛，自太魯閣閣口往天祥方向運補民生必需物資後執行夜間預警性封路管制。

而花蓮縣秀林鄉台9線158K至165K（大清水至崇德路段）今天轉為施工管制，每天放行時段為上午6時至8時、中午12時至下午1時、下午5時至晚間7時等3時段，夜間實施預警封閉，同時下清水橋車輛限重5噸。

公路局提醒用路人，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。（編輯：張雅淨）1130407

#台8線
#中橫
#公路局
#花蓮地震
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