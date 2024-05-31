中橫便道谷關至德基路 6/1恢復上午7時通行班次

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁台中市31日電）公路局今天指出，中橫便道谷關至德基路段，自4月3日花蓮地震後，為降低通行風險，取消每天上午7時通行班次，經檢視目前落石狀況及大梨山居民通行需求，明天起恢復7時通行班次。

公路局中區養護工程分局今天發布新聞稿表示，花蓮地震後，谷關段統計中橫便道落石次數，共計4月份198次、5月份170次，觀察近期雖落石次數雖仍舊頻繁，但規模、量體都大幅減小。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

考量大梨山居民的通行需求，因此明天起恢復便道上午7時通行班次，維持過往每天3班次管制通行，並依據雨量值及路況，判斷是否放行。

公路局中區養護工程分局提醒用路人，目前已進入汛期，地震後山區道路易發生坍方落石，梅雨季節有大雨發生機率，路況難以掌握，如非必要避免進入山區道路，行駛山區道路請事先作好行程規劃，並請隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板所提供的最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局智慧化省道即時交通資訊網及收聽警廣路況廣播。（編輯：黃世雅）1130531