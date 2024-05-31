花蓮國旅補助將上路 餘震不斷衝擊端午住房率

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（中央社記者張祈花蓮縣31日電）花蓮國旅補助明天上路，平日每房最高補助新台幣1000元、假日500元。花蓮旅宿業者說，目前端午連假住宿不到1成，7月僅1成，還在觀望振興效益，若持續有餘震，恐再下降。

花蓮縣旅館商業公會理事長張琄菡說，目前6月整體住宿率只有8％，端午連假第2天住房率15％已經是最好表現，前後2天都只有4％，無奈嘆「還是很慘」。

張琄菡說，因鬼月習俗，花蓮暑期旅遊7月都會比8月熱絡，8月下旬約6成，往年這時候7月訂房率已經突破6成，如今只有1成，預估8月訂房率會持續下探。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾表示，端午節訂房原本突破1成，但花蓮連續幾天餘震，原本少少的訂房，又接到退房電話，訂房狀況下降，目前低於1成。

林徐則鈾提到，往年端午連假民宿住房率至少都有6至7成，真的差很多；至於暑假訂房狀況，會員普遍反映不太好，若持續有地震、天災，恐怕遊客還是不敢來玩。

觀光業者分析，相較過去COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間振興補助，這次民眾電話詢問量偏少，推測因持續有5級以上餘震、蘇花公路管制放行等因素，要恢復民眾到花蓮旅遊信心，還得再等等。（編輯：郭諭儒）1130531