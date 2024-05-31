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振興震後觀光 雲林、苗栗加碼縣民遊花蓮補助

2024/5/31 12:44（5/31 13:43 更新）
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（中央社記者張祈花蓮縣31日電）403強震重創花蓮，觀光人數銳減，中央推出自由行及團遊補助，台中市府媒合超過120團旅行團，雲林及苗栗縣府也推出縣民補助遊花蓮方案，最高加碼新台幣1000元。

交通部觀光署補助6月1日起，自由行週一至週四平日住宿每房補助1000元，週五週日住宿補助500元；團遊20人以上團體、2天1夜旅遊補助最高2萬元。

為振興花蓮觀光，花蓮縣府推出獎勵方案，各縣市政府也加碼補助，鼓勵安排花蓮旅遊，台中市府率先媒合超過120團，接力前往花蓮觀光與觀摩。

雲林縣府推出「雲林縣心蓮心振興國旅獎助方案」，補助身分證字號P開頭者或設籍雲林縣民眾，6月1日起到花蓮住宿，憑發票或收據，可申請1人300元補助，限額1萬名，若配合中央花東觀光方案，每人最高享1300元補助。

苗栗縣政府研議「獎勵苗栗縣民遊花蓮補助可行方案」，規劃每人每晚補助500元，上限為2晚共1000元，預計7月1日起實施。

花蓮縣府也有四大旅遊市場獎勵方案，花蓮縣觀光處長張志翔指出，國內外自由行旅客入住合法旅宿並前往3項指定永續旅遊方案，就可參加摸彩，抽特斯拉、國內機票等。

張志翔表示，旅行社獎勵方案，國內20人以上團客獎勵，5月底前最高獎勵2萬元、9月底前每萬最高1萬5000元、11月底前每晚最高1萬元，寵物旅遊、身心障礙人士及外籍團客等，補助項目不同，詳情可至「永續遊花蓮獎勵方案」活動網站查詢。（編輯：郭諭儒）1130531

#張志翔
#花蓮縣
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