花蓮東大門夜市「好市加倍券」 5/25起好康放送

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（中央社記者張祈花蓮縣22日電）經濟部協同花蓮縣政府辦理「好市加倍券」，25日起至7月底，每週五、六、日自備環保餐具等到東大門夜市，可用新台幣100元兌換面額200元加倍券消費，夜市4區各區每日限量158份。

花蓮東大門夜市是縣內最大夜市，全區共有福町夜市、原住民一條街、自強及各省一條街等4處串連，403強震後遊客大幅減少，影響攤商生意。

東大門福町夜市主委黃家明今天接受媒體聯訪指出，地震後最慘一天只有300~400元，假日好一點也只有1000出頭，店裡販售檸檬汁，還可以到市區店家寄賣，增加收入，現在硬撐營業，只希望養得活員工。

黃家明說，好市加倍券補助不無小補，盼可吸引更多人到夜市消費，不過只補助假日有點可惜，希望能延長到平常也補助。

花蓮縣政府觀光處指出，「傳市品牌好市加倍券」活動，自5月25日起至7月31日，每週五、六、日晚間6時起，在東大門4處夜市服務台發送。

活動期間自備環保袋、環保餐具或其他環保用品，經夜市各區管理委員會工作人員確認後，就可用現金100元兌換面額200元「好市加倍券」。

各區每天限量158份，每人每天限領1份，領完會在手上蓋章標記，各區領到的加倍券只能在該區使用，例如在福町夜市換取的加倍券，就得在福町夜市配合攤位消費。

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另外，針對交通部觀光署推出將於6月1日上路的振興觀光自由行補助方案，週一至週四平日住宿每房補助1000元，週五至週日及假日住宿補助500元。

縣府觀光處長張志翔表示，呼籲業者不漲價，保障消費者權益，民眾可以到「台灣旅宿網」查詢旅宿業者房價，若業者實際收取房價超過定價，就屬漲價行為，可以向縣府檢舉；若經查證屬實，將依發展觀光條例裁罰，依漲價金額多寡，處1萬元至5萬元罰鍰。（編輯：陳仁華）1130522